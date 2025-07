Los profesores tienen demasiadas vacaciones

Siempre hemos bromeado con las vacaciones del profesorado, y el humor, por supuesto, nunca debe faltar. Sin embargo, dos experiencias clave han transformado mi perspectiva sobre este tema, y me parece fundamental compartirlas.

Mi trabajo directo con niños ha sido una lección inolvidable: convivir con ellos es tan divertido como agotador. Recuerdo que mi madre, de pequeña, fantaseaba con ser profesora para dar clase a sus muñecos. Pronto se dio cuenta de que entre los muñecos y las personitas reales hay un abismo, y eso cambió radicalmente su visión de la docencia. ¡Cuánta razón tenía! Mantener el orden (o gestionar el caos) mientras intentas que aprendan es una tarea que agota. Recomiendo esta experiencia a cualquiera que crea que ser profe es «una bicoca». No quiero olvidarme de que hay otro gran olvidado: lidiar con las familias. Es algo para lo que nadie te forma, y te encuentras de lleno con la visión, casi siempre subjetiva, de padres con personalidades y contextos muy diversos. Un cóctel solo comparable a profesiones de alto riesgo psicológico como el personal de urgencias o la policía.

Aquí es donde entra mi segunda gran reflexión: la difícil situación de salud mental que sufre este complejo gremio. Muchos acuden a consulta por el conocido síndrome de burnout. A su propia autoexigencia, y a las demandas de alumnos y familias, se suma un clima laboral que a veces tampoco ayuda. Una auténtica bomba. Mientras preparaba mis primeras formaciones para docentes, descubrí datos impactantes: el profesorado tiene el doble de bajas por ansiedad, estrés o depresión que la media nacional. Cifras contundentes que hablan por sí solas.

Para finalizar, debo recalcar lo obvio: la importancia de contar con una red de profesores y profesoras con una salud mental fuerte. Son un pilar fundamental para que los adultos del mañana puedan crecer y desarrollarse de la mejor manera posible. Las vacaciones del profesorado no son, ni mucho menos, excesivas. Tampoco son tan «largas» como algunas personas creen: aunque no haya clases, deben asistir al centro durante mucho más tiempo del que la gente imagina, y no, no es que «solo se trabaje» las horas lectivas. La docencia, especialmente en primaria, es la profesión que más horas implica fuera del aula que puedo recordar: adaptaciones curriculares, preparación de clases, corrección de exámenes o trabajos… La vocación, en este mundo, sale cara.

No me quiero quedar sin dar las gracias a todos los profes que ahora mismo disfrutáis de vuestras merecidas vacaciones. Espero que mantengáis esa indispensable vocación. Y si aún queda alguien que piensa que vuestras vacaciones son demasiadas, ojalá este texto le ayude a entender que nada más lejos de la realidad. Un último consejo para el gremio: aburriros de vez en cuando os vendría genial. Hay que empezar el año que viene con toda la energía posible.