O galeguismo na aldea global

Galicia foi sempre unha xeografía con vocación de universalidade: final do mundo coñecido, oteadora de ceos e horizontes, escala das naves de todos os pobos históricos, fronteira. Feminina, coqueta, oceánica, atlántica, de rías e ríos, destino do Camiño de Santiago, terra de encrucillada, de interior e costa. O seu destino esbozouse sempre na súa difícil e fermosa orografía. Esixente para o galego, tentadora para o foráneo, máxica para os conquistadores das súas riquezas, diversa nos seus entenderes, rigorosa polo seu clima. Doce a paisaxe, ricos a terra e o mar, estraño o destino.

A Nai e Señora foi xenerosa, nutricia, pero por unha sorte de sortilexio, influída a súa sorte polo illamento, a desinformación, a ignorancia, a ambición, mesmo poida que a inxenuidade, viu condicionado o devir do mellor de si, os seus fillos, polos distintos avatares da Historia: malas colleitas, plans para repoboar o Novo Mundo, levas, demanda de man de obra das internacionais mineiras -posteriormente industriais-, exilio, atractivo das grandes cidades etc. Bos Aires, seguida da Habana, Montevideo, Madrid, Barcelona ou Lisboa, signifícasense coma destinos referenciais, paradigmáticos diríase agora, aínda antes de que Alemaña ou Suíza se convertesen «nunha empresa nos arredores», como a retranca da listeza aldeá as cualificou.

Hoxe pódese afirmar con rotundidade que aquela universalidade vocacional conxurouse no devir dos días, que foron séculos, nun singular entendemento do global e nunha oportunidade única para comprender os milagres galegos: a moda, os Camiños de Santiago, o turismo, a agroindustria, a protección medioambiental, a tecnoloxía e un longo etcétera no que non faltan as consecuencias das súas tres universidades e os seus sete campus.

En pleno século XXI nin queremos nin debemos perder a nosa condición de aldea, pero de aldea global, no máis puro e sentido estilo do filósofo canadense Marshall McLuhan, atendendo con esmero o noso sentido tribal, cultural, tradicional e idiomático -non somos diferentes por falar dous idiomas, somos máis ricos, desde o berce-, e temos acceso a tres culturas: a galega, a española, a portuguesa-brasileira, ademais de ser europeos.

Houbo, si, un tempo no que para vivir en Galicia había que emigrar. Os países americanos e europeos impuxéronse coma lugares apetecibles para calquera galego novo -preferiblemente de xénero masculino e do interior-, e unha obrigación case imprescindible para os que quixesen «sacar unha familia adiante» -esa era a expresión-. Agora o panorama inverteuse: grazas aos plans da Xunta regresan os netos e bisnietos de emigrantes -cos que nunca se perdeu o vínculo-; acóllense a inmigrantes -que senten especialmente acariñados por xentes que souberon da súa condición polas súas propias circunstancias familiares-; e as empresas galegas téñense internacionalizado sen esquecer as súas raíces: bos exemplos son Inditex, Estrella Galicia, Abanca, CH, Bimba y Lola, Adolfo Domínguez, Finsa, Gadis, Reganosa, Cortizo ou Hotusa.

Galicia Calidade

A campaña, ideada por Antonio Aguilar e Amparo Velasco de IPública, e que, coma os Camiños de Santiago e tantas outras cousas, puxemos en marcha desde a Xunta, cando eu tiña a honra de servir coma responsable de comunicación, é unha realidade palpable en decenas de iniciativas que reflicten que unha circunstancia aparentemente negativa pode converterse nunha vocación, e esta nun destino estratéxico.

A Galicia global tece redes, como as dos seus mariñeiros seculares, no ciberespazo; indaga con acerto pleno na xenética; mantén o prestixio das súas facultades tradicionais, como a de Medicina; non se arredra en ámbitos de intelixencia artificial; mira ao ceo para presumir da súa cociña tradicional ou Michelin; presume de denominacións de orixe, deseño ou dos estaleiros das fragatas ou os grandes iates; a Galicia da gaita e a da pandeireta, a de Valle Inclán, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Maruja Mallo, a de Cela ou Cunqueiro, a de María Casares, seguen estando aí nos libros, na aldea, no pobo, na vila, na cidade, na feira e na romaría, pero tamén nos escaparates dun mundo global en que somos competitivos porque sabemos que os límites da nosa imaxinación só dependen de nosa propia maxia universal, do noso esforzo, inspiración e traballo.

Como dicía Risco, «desde o lugar máis pequeno do mundo pódese observar todo o universo». Iso fixemos, con eficacia e calidade para orgullo de todos os galegos maiores e novos, mulleres e homes, residentes no exterior, retornados e inmigrantes. A xeración actual é a do galeguismo en risco na aldea global.