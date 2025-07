Los runners del Shaka Club / FdV

Ahí tenéis a los runners del Shaka Club. ¿Creía Antonio Tonecho Amaro que me iba a olvidar de la Pónle Freno con las víctimas de tráfico porque hayan pasado unos días? Negativo, porque nos negamos a recordar el esfuerzo y placer del Shaka Club (Roci 664228674), el run club nacido en Vigo hace apenas unos meses. Sus miembros, miradlos qué sanos, participaron en las distancias 5k y 10 k. Atentos al Skaka Club de running, que busca crear una comunidad de corredores y organizar planes y quedadas para disfrutar del deporte en grupo. ¿Nombres de promotores? Rocío Pontán y Fran Alegre (cuyas fotos veis en FARO).

Hoy comienza el Courel Son con blues, jazz al aire libre, entre montes, gratis

Hablo por teléfono con mi amigo vigués Marcos Reinoso, el biólogo que dejó Vigo por O Courel y es allí presidente, y por la voz veo que le sientan bien los aires de las montañas. Llamó para recordarme que hoy mismo empieza en Esperante (no esperanto) su CourelSon 25 con los pioneros del blues en Portugal, los Minnemann Blues Band, o sea que informo por los pelos (consultad en su teléfono: 687001304). Pero aún podéis gozar al aire libre el 1 de agosto a los Winters en Vieiro, el 2 a Pablo Sammmamed Cuartet (¡vaya fin de semana!), el día 9 a Juan Maeso en Paderne y el 22 a Why Go en Seceda . Todos gratuitos, al aire libre si non chove y cuentan alrededor ese día con actividades sobre la naturaleza a las que podéis apuntaros, como hice yo antaño.

Cartel del enveto CourelSon 2025 / Fdv

Fotos, escultura, editorial y gastronomía en el estudio de Patos de Conchi Cuadrado

Mi querido fotógrafo de los sábados y los Retratos Augustos con que ilumina mi sección Mira Vigo y por tanto FARO, Augusto Rodríguez, no podrá ir al Courel aunque le encanta porque expone este fin de semana, no fuera, pero sí en las acuáticas afueras de Vigo, en Patos, concretamente en el Sunset Art and More que se celebra en el Estudio de Arte de la artista Conchi Cuadrado, en la calle Tomás Mirambel, 77 de Nigrán, que se convertirá en estos días en un espacio vivo de creación y encuentro cultural. Lleva allí sus fotografías africanas pero no estará solo porque será un evento multidisciplinar que reunirá escultura (José Molares), fotografía (el susodicho Rodríguez), literatura (a las editoras de la Conatus Beatriz González Goce y Silvia Bardelas (editorial con premios Pulitzer y un Premio Nobel de Literatura entre sus autores ), al escritor Recaredo Veredas, autor de la novela Soberbia y por la gastronomía al catering (¡si no hay catering, me voy!) elaborado con la colaboración de Katherine, de la panadería La Pintora (Nigrán) —los de Nigrán tiran siempre para casa—, y el apoyo de Supermercados Gadis, que se suman a esta celebración del arte y la cultura. Como es de suponer conozco a Augusto, con el que comparto sábados de retratos y en breve un libro y al escultor Molares, al que admiro por sus piezas grandes y pequeñas y del que tengo una hermosa de las últimas en mi propia casa no muy lejos de otras de Silverio Rivas, Eiravella y Pedro Dobao.