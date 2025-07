En ocasiones uno recibe las críticas, los reproches o los menosprecios como elogios, como la constatación de que vamos por buen camino. Aunque con el tiempo nos hemos acostumbrado a encajar los golpes, no es una actitud masoquista la que nos guía, sino la certeza de que la posición que defendemos es la correcta, digan lo que digan otros, cuyos intereses, enmascarados bajo un supuesto interés general o una visión de país, suelen ser espurios.

El 3 de noviembre de 1853, Ángel de Lema puso a andar FARO DE VIGO en una modesta imprenta situada en la calle La Oliva con un compromiso fundacional: defender los intereses del sur, en especial Vigo, acabar con su “aislamiento” y, por extensión, defender a Galicia. 172 años después aquí estamos. Durante este tiempo, hemos cometido multitud de errores, cómo no, pero si algo no se nos puede reprochar es incoherencia.

Desde que entré en la redacción de FARO, en 1991, me he acostumbrado a pechar con el sambenito de trabajar en un periódico “localista”, una crítica que se acentuó siempre que reivindicamos algo para nuestra ciudad y su área. Daba igual el objeto de la demanda. Ya fuese un auditorio, un hospital, una autopista gratuita, un puerto nodal, un AVE directo, un túnel, una caja de ahorros, un partido judicial… Todos eran exigencias localistas, egoístas, irracionales. Pero nosotros seguimos, erre que erre. Algunas de esas batallas las hemos ganado -FARO y la ciudad-, otras empatado y no pocas perdido. Sinceramente, en esas peleas nos hemos encontrado con frecuencia bastante solos, bueno, no solos, sino siempre con el aliento y el empuje de la ciudadanía, en particular de nuestra amplia y leal comunidad de lectores, que nos anima a no desfallecer. Seguramente por eso llevamos 172 años saliendo cada día a la calle. Y los que nos quedan.

La de la facultad de Medicina es una reivindicación histórica que nació con la propia Universidad de Vigo, a principios de los 90. Ahora vuelve a primera línea de actualidad, pero curiosamente no porque la UVigo la esté exigiendo, sino porque la reclamación procede de la Universidad de A Coruña. El rector coruñés ha puesto en marcha el proceso para impartir esa titulación en su campus, situado a poco más de 40 minutos del compostelano. Serían, pues, dos facultades de Medicina en la misma provincia. No sería nada extraordinario pues ya tienen, por ejemplo, dos aeropuertos o dos orquestas sinfónicas, financiadas con dinero público. A Coruña ha puesto en marcha la tramitación, con el apoyo de su alcaldesa, la socialista Inés Rey, del Partido Popular coruñés -el mismo que gobierna la Xunta-, los empresarios y la sociedad civil. No sé a dónde llegarán con su exigencia, pero lo cierto es que, pese a las recurrentes, aunque siempre medidas, advertencias del Gobierno gallego –“debate surrealista”, ha dicho el conselleiro de Sanidade– ellos tiran palante.

Una parte central de Vigo afronta -y este es un mal endémico- el caso con una distancia emocional preocupante. El rector Manuel Reigosa, en lugar de recuperar la bandera alzada en los años 90, ha optado por una posición ambigua: su prioridad es que la facultad de Santiago de Compostela profundice en descentralizar la docencia, dando más juego a Vigo y A Coruña. ¿Un apañito? En este empeño se ha puesto al frente de una comisión de la Xunta que dice trabajar para potenciar los campus vigués y coruñés. La decisión del rector le deja un escaso margen de maniobra, porque en una guerra, permitidme la licencia bélica, no se puede estar en las dos trincheras. Reigosa también dice, siempre como segunda opción, que si A Coruña persiste en su demanda, la UVigo se subiría al carro con la suya propia. Eso sería en septiembre. ¿Por qué no ahora? ¿Qué vuelco puede haber en agosto, un mes tradicionalmente inhábil? Ese argumento nos coloca en una situación de penosa subsidiariedad -nuestra decisión dependerá de la de otros- que no se corresponde con los derechos de la primera ciudad de Galicia. Porque, sí, somos la primera.

La tibieza de Reigosa contrasta con el arrojo del rector coruñés, Ricardo Cao. La timidez de la UVigo no se corresponde tampoco con el sentir mayoritario de la sociedad (hasta Abel Caballero y el PP vigués se han puesto de acuerdo). La pasividad de la institución viguesa produce perplejidad viendo la osadía coruñesa. El diálogo no se puede confundir con la inacción. Ni la templanza con un silencio que podría sonar a complicidad. ¿Tiene sentido que el rector solicite al Consello de Goberno de la UVigo una declaración sobre el empleo del gallego en la Eurocámara -un asunto en el que no tiene competencias más allá de su simbolismo- y sin embargo hurte el debate, y la posición, de ese mismo órgano sobre la creación de una facultad de Medicina, cuestión en la que tiene mucho que decir? ¿Puede o debe un rector actuar en un asunto capital sin escuchar al Consello de Goberno o sin atender a una mayoría social y política? ¿En qué planeta vive la UVigo?

La historia de Vigo nos enseña que el silencio o la convicción ingenua de que otros, que nunca residen en este territorio, velarán por nuestros intereses se suelen traducir en agravios lacerantes. Os recuerdo que el primer trazado de la línea de la Alta Velocidad entre Madrid y Galicia discurría en forma de L, es decir Madrid-Ourense-Vigo-Pontevedra-Santiago-A Coruña. La intermediación de un potente lobby coruñés convirtió ese trazado en otro distinto: Madrid-Ourense-Santiago-A Coruña. Conclusión: hoy Vigo no tiene Alta Velocidad y nos vemos obligados a dar un rodeo por Santiago para ir a Madrid, así que para cubrir los cien kilómetros que nos separan de Ourense nos comemos doscientos.

No soy adivino, pero lo de Medicina mosquea. Puede que todo esto sea solo una cortina de humo coruñesa para tapar sus vergüenzas económicas, como insinúan desde la Xunta, y que finalmente quede en fuegos de artificio. O puede que no. Sea como sea, si es factible abrir una segunda facultad, tendría que ser inexcusablemente en Vigo. La Xunta, con su movimiento de adscribir todos los hospitales a la Universidad de Santiago, formalizando en un convenio un acuerdo preexistente, ha reforzado la exclusividad en Compostela. Al menos de momento. Sin embargo, creo que más que asistir impávidos a los movimientos de terceros, las fuerzas vivas de la ciudad, si es que aún existen, deberían reactivarse. Los líderes, los universitarios al frente, tienen una responsabilidad y deben ejercerla. Pero aquí algunos siguen esperando a que otros -la generosidad de la Universidad de Santiago ha brillado históricamente por su ausencia, como recuerdan otros exrectores vigueses- nos den las migajas.

Vigo exigió en 1991 una facultad de Medicina. Y no de forma caprichosa, sino con razones de peso y números que la sustentan. La reivindicación está viva. Así que, si se abre ese melón, la segunda facultad debería implantarse aquí. Y si algunos consideran esta posición localista, estoy encantado. Es todo un honor. Puestos a elegir, prefiero ser localista que tonto. Defender a Vigo, aunque algunos no lo crean, es defender la Galicia de todos. El espíritu de Lema está vivo y goza de buena salud.

