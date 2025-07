Galicia, o noso xeito de ser

Celebramos hoxe o Día de Galicia. Temos moito que festexar, pensando no pasado, no presente, pero, sobre todo, no futuro polo que temos que traballar.

Durante toda a nosa historia, pola nosa posición xeográfica, fomos o Finis Terrae, a fin da terra, o máis afastado do resto de Europa. Moitas culturas chegaron e deixaron a súa pegada, pero sempre lonxe dos centros nos que se producían os avances. É certo que o Camiño (ou os camiños) de Santiago permitiu, durante séculos, ter un contacto certo con outras culturas, ademais da nosa relación institucional con España. Pero é certo que moitos avances chegaron tarde e, ás veces, esmorecidos.

Non obstante, neste momento, non hai razón ningunha pola que teñamos que sentirnos lonxe das decisións que poden mudar a nosa historia futura. A entrada en Europa, xunto co desenvolvemento constitucional do Estado das autonomías, fixo que avanzásemos coma nunca no noso progreso e que esteamos cada vez máis preto, cada vez menos descompasados, do que acontece en Europa.

Neste momento, o mundo está vivindo un auténtico pesadelo. Moitos pensabamos que ía ser imposible vivir preto de Europa guerras e, moito menos, un xenocidio. As guerras semellan estar repuntando. Europa ten que ser unha voz da cordura, da racionalidade e do agarimo.

Durante a pandemia, Europa estivo á altura do soño compartido. Que «ninguén quede atrás» foi o berro case unánime. Fagamos o posible para evitar os sufrimentos das persoas e as catástrofes sociais, políticas e económicas. Daquela, Europa respondeu con contundencia, de xeito que tivemos unha saída da crise realmente espectacular.

As receitas que se marcaron foron boas para Galicia e boas para o mundo. A folla de ruta europea pasa por unha transición ecolóxica xusta, por unha busca real da igualdade entre homes e mulleres; por buscar o éxito colectivo; por facernos relevantes no contexto global, cunha peza imprescindible que é a reindustrialización; por apoiar a colaboración público-privada; e por facer unha sociedade baseada no coñecemento, entre outras cuestións.

Pois ben, estes obxectivos, encamiñados a construír unha sociedade mellor, máis xusta, máis igualitaria, máis inclusiva, máis fraterna pero tamén máis potente en termos económicos, de produción e de talento, servirían —servirán— para que Europa atope o seu papel no mundo.

As ferramentas para construír ese mundo mellor pasan, indefectiblemente, por xuntar tres ingredientes. O primeiro que precisamos é o talento. Talento que ten a esgalla a nosa rapazada e que se púe en Galicia nun magnífico sistema de ensinanza público. Eu quero resaltar que o sistema universitario galego público (o SUG) é unha aposta impresionante de Galicia polo seu futuro.

O SUG ten varias peculiaridades. Nun territorio relativamente pequeno e cunha poboación non demasiado abondosa e moi dispersa, co acordo unánime das forzas políticas, creouse un sistema descentralizado a través de tres universidades que lles dan vida a sete campus e nas que o investimento dos esforzos da cidadanía galega están agromando nun momento de esplendor, que nos vai permitir, se somos sabios, formar parte da avanzada europea, e contribuír significativamente á construción dunha sociedade máis xusta e máis próspera tamén.

Por suposto, o talento non chega. Precisamos tamén esforzo, precisamos visión e precisamos valores: entre eles, a solidariedade dos mozos e mozas, o interese pola res publica, o anhelo partillado por unha sociedade igualitaria, inclusiva e máis xusta.

Eu teño que dicir que espero o máximo da seguinte xeración, a que está neste momento nas nosas aulas. Cando, ás veces, se fala dunha xeración egoísta, pouco traballadora, pouco comprometida, eu vexo a realidade de moitas persoas novas que se rebelan ante as inxustizas e que se anoxan co mundo actual e buscan mellores solucións. Mozos e mozas solidarios, traballadores, persoas novas comprometidas socialmente. Por ese lado, pouco que obxectar. Esperanza máxima nun futuro mellor para Galicia, para España e para Europa.

Fai falla tamén visión. Isto significa que precisamos albiscar ese futuro mellor e poñer as bases para acadalo. Con xenerosidade, entre todos e todas, fuxindo por suposto de mensaxes de odio, de confrontación, sobre todo con confianza. Temos un modo diferente de estar no mundo, pero non somos inferiores a ninguén. Somos quen, cando temos a oportunidade, de alumear o coñecemento, de espallalo, de facer grandes cousas. Seguramente, por primeira vez na nosa longa historia, estamos no centro de Europa. Desa Europa das rexións, descentralizada e que tenta que todos e todas, independentemente de onde esteamos, poidamos construír unha sociedade que lle poida dar á cidadanía o que precise e na que cada un poida contribuír ao ben común na medida das capacidades que lle dá o seu talento, a súa formación e as súas circunstancias.

Por suposto, participar en Europa non supón diluír a nosa alma. Ao contrario, temos moito que ofrecer desde o noso xeito de ser. Desde a nosa lingua, ese tesouro agochado á vista de todos que é útil para a busca desa sociedade máis xusta e máis fraterna. Porque, ao mesmo tempo, serve para poñer en sintonía os cerebros e os corazóns, e porque da súa beleza podemos pendurar o desexo dunha sociedade con valores.

A Universidade de Vigo séntese orgullosa de participar na construción dunha sociedade máis luminosa, máis baseada no coñecemento e, polo tanto, máis igualitaria, máis inclusiva e máis fraterna. Como institución, fomos fundados sobre tres piares, tres alicerces, de xeito que chegamos a ser unha institución valorada internacionalmente como unha das mellores do mundo, entre as de recente creación. Estes tres piares que nos fan tan especiais son:

Primeiro, a preocupación pola docencia e a proximidade co estudantado. Acostumados á nosa posición periférica, sempre apostamos por estar preto do estudantado. A comunidade da UVigo ten claro que a primeira misión institucional é a de formar do mellor xeito posible o noso estudantado, e agarimosamente, cunha relación entre todos os membros da comunidade universitaria da que nos sentimos moi orgullosos.

O segundo alicerce ou piar ten que ver coa nosa posición social. Sempre quixemos servir a sociedade, traballar para mellorar a competitividade das empresas... e facer país a través da transferencia do coñecemento. Esta é outra característica irrenunciable.

E o terceiro significa unha homenaxe a todas as persoas que, sendo boas e xenerosas e tendo visión de futuro, foron quen de converter, despois da longa noite de pedra, unha universidade expedidora de títulos pero sen investigación nunha universidade comparable coas europeas. Sempre valoramos o mérito e a capacidade. Aínda que semella imposible, a valoración do talento e do esforzo fixo que a nosa universidade ocupe posicións moi salientables no panorama mundial.

Para rematar, queremos influír nos valores que como galegos e galegas debemos ter. Galicia foi no seu momento terra de emigración. Neste momento, debemos ser terra de acollida para proporcionarlles oportunidades ás persoas que veñan e ás que xa estamos, e que, entre todos e todas, poidamos facer unha mellor sociedade.

Esta Galicia futura é a que ten que facer ondear a bandeira azul e branca na Europa das rexións, axudando a que os valores referidos non se perdan e a que Europa sexa quen de contrapesar outros movementos regresivos que están ameazando noutras latitudes.

Esperando mil primaveras máis para o galego, para a nosa cultura e para o noso modo de estar no mundo, non queda senón berrar alto e forte: Viva Galicia!