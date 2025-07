Aunque pueda resultar antiperiodístico, por aquello de ceñirse a la novedad, el volver es algo de lo más recurrente en este oficio. Yo he vuelto de parte de mis vacaciones –a ti también te pasará– y me he visto empujada a retomar asuntos que no se disiparon –tampoco lo esperaba con convicción– en mis días de descanso.

Mal que pese a algunos, y lo digo porque es cierto, ningún medio de comunicación aborda como FARO todas las vicisitudes, retos, problemas o proyectos del ecosistema socioeconómico que rodea al mar. Ninguno. No solo porque sencillamente atendemos al teléfono cuando nos piden ayuda, como en este caso, sino porque le damos a toda esta industria la consideración que merece: estratégica. Aunque a veces nos genere reprimendas epistolares o nos prive de poder hablar con según qué autoridades comunitarias. Bendito castigo.

Así que heme aquí, volviendo a Argentina. Porque, si nuestros marineros no han tenido nunca fronteras para trabajar, ¿por qué íbamos a tenerlas nosotros para tratar asuntos de Estado, aun siendo de otro país?

Hay en torno a medio centenar de buques de capital gallego parados desde mediados de marzo en distintos puertos del país por un conflicto de difícil solución. Lo estamos contando y volveremos a hacerlo, que los marcos del sector no terminan en Beiramar. ¿A que no has oído a ninguna administración de por aquí referirse a esto?

Sigo, que tengo una pregunta. ¿Por qué vuelven ahora, desde el Gobierno central o la Xunta, al año 1982 con aparente indignación respecto al vertido de decenas de miles de barriles con residuos radiactivos? Te lo digo: porque un equipo científico francés, pagado por el erario público francés, se fue a unas 350 millas de Fisterra a obtener respuestas. Por las que nadie peleó en Santiago, Madrid o Bruselas en más de 40 años. Resulta que ahora piden información a Francia; nosotros en FARO ya lo hicimos, mira tú, sin tantas alharacas públicas. Con mucho interés y respeto por este oficio, eso sí, y desde hace varios años.

Si estas informaciones sobre la Fosa Atlántica han servido para algo, nos congratulamos. Pero, estimados representantes públicos, no sobreactúen sobre su supuesto desconocimiento, que queda feo.

Remato. También hemos vuelto a hablar de Mari Carmen Fernández, la tripulante del García del Cid desaparecida en septiembre de 2023 en circunstancias jamás aclaradas ni por el CSIC ni por la justicia. Nos han dado otro premio; el primero nos los disteis vosotros, los lectores, aupando una investigación sin complejos ni lindes que, al menos, ha servido para levantar muchas alfombras. Con las de Atunlo –sobre esto volveré la semana que viene– todavía no hemos terminado de airear.

PD: “Volver” era, también, la canción preferida de mi abuelo Gelito. Cantada por Gardel, por supuesto. El primer marinero –Gelito, no Carlos– de mi vida.

Muy feliz semana.