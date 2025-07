Allí, en el de Sergio y Eva, de veganos

Sergio y Eva (izda de rodillas), propietarios del Espazo Vivo, posan con comensales y componentes del grupo musical Kornoj / Xisela Franco

Volvimos a Espazo Vivo, ahí por Camiño do Feixón de Redondela, el restaurante en el que Sergio y Eva (izda de rodillas) concilian sus propios cultivos con su puesta en la mesa con talento de autor y criterios veganos. Antes gozamos con la música tradicional de Kornoj, Xela y Chuchi en acción (agachados, centro, él con sombrero), rescatada de los pliegues del tiempo en Castilla, Galicia, Cantabria... desde una jota de Malpica hasta e Canto de Sementera de Val de San Lorenzo .

Horacio de la Campa, pintor acuático con obra de aromas a mar y salitre

Me encuentro hace días por Bouzas a Horacio de la Campa, ese varón flamígero que marcó paquete por su singularidad indumentaria en su larga juventud, que llega hasta los 82 años que tiene hoy. Acababa de ver yo su exposición, ya clausurada, en la sala principal de la Fundación Abanca, esas 35 piezas tan bien dispuestas por Alba Marínha Souto , de Abanca, en su mayoría de gran formato, en las que conviven impresionismo y semiimpresionismo, abstracto, arte contemporáneo. Pero que sobre todo huele a mar, a marina, a ambiente portuario, quizás la mejor exposición que yo le haya visto desde que la pintura es su preocupación primera.¿Cómo no van a husmear el mar los cuadros de un boucense que ya desde niño cogía marisco en la roca Penedo y en cuya vida el buceo profesional , alumno del maestro Febrero, las actividades submarinas que le dieron algún campeonato de España o la pesca deportiva formaron parte de su itinerario? No sé si De la Campa prepara ya su próxima exposición pero sí que quiere pasar su vida a un libro, y hace bien porque es digna de ser contada.

Algunas de las obras expuestas de Horacio de la Campa / Horacio de la Campa

Una expo de julio Sigúenza en Tui, un montaje sobre la brevedad de la vida

Decía Séneca que el tiempo de vida que tenemos no es corto pero perdiendo mucho de él, hacemos que lo sea. Séneca inspira precisamente la exposición que con decenas de objetos de diversa factura, Julio Sigüenza pretende un evocación o reflexión sobre la brevedad de la vida en el Área Panorámica de Tui. Una cuna de hierro con fotografía, unas radiografías y negatoscopio, un maleta, muleta y pierna de madera, una caja con reloj encadenada... Julio se vale de la madera envejecida, de fotografías antepasadas. El autor es de naturaleza reflexiva, pensador hasta el agotamiento y es ese lustre pero también cruz y carga intelectual la que vierte en forma de objetos evocadores de la fugacidad (aunque larga sea la vida si la aprovechamos).

Y otra de Ruth Lodeiro

“Vértebras”. Ese es el título de la exposición de Ruth Lodeiro en la asociación Évame Oroza (Subida á Costa 5), una muestra que, aunqueengloba muchos conceptos, lo más destacable es la materialidad que envuelve el mundo contemporáneo y la sacralización del cuerpo femenino.