No Faro de Vigo do 04-04-2022, publicamos o artigo: Xeralistas e especialistas, unha conversa de Edgar Morin (1921...) co psicanalista Boris Cyrulnik (1937...) interesado polo fenómeno da resiliencia. O dialogo entre eles sobre a natureza humana, nos aportaba que: «é a unidade dentro da diversidade o que consegue a forza; de cara a remontar a angustia da nosa condición humana...dado o carácter interdependente entre a cultura e o psiquismo, entre o cerebral e a bioloxía, trasladándonos ao mellor recoñecemento do outro».

Edgar Morín é antropólogo, sociólogo, filósofo, doutor honoris causa de 38 universidades repartidas por todo o mundo, director emérito do Centro Nacional para a Investigación Científica de Francia, un dos pensadores aínda activo con 104 anos mais importantes da nosa época e creador do denominado pensamento complexo: «Un enfoque que busca comprender fenómenos complexos, especialmente humanos, evitando simplificacións e reducionismos».

A súa obra, abarca numerosas vías de investigación. En Leçons d’un siécle de vie (Leccións dun século de vida). Editions Denoel, 2021; fai referencia ás súas experiencias políticas: os novos perigos -nos comenta-: «Comprendendo a insuficiencia dos nosos coñecementos partillados para abordar os grandes problemas, animado por un rexeitamento crítico dos aspectos unilaterais e reducionistas das formas de pensar, constatando a vacuidade do pensamento político en xeral e do socialismo en particular, admitindo que era necesario non só revisar a Marx, non só repensar ao home, a vida e o mundo coa axuda de novos coñecementos, senón tamén repensar o pensamento e refundir un pensamento político, emprendín o enorme viaxe a través das ciencias para descubrir os principios do coñecemento e o pensamento complexo».

A través da súa experiencia secular Morin —pensa—, que o gran desenvolvemento das ciencias físicas e biolóxicas nos derradeiros séculos carecen totalmente de garda fogos éticos internos. A ética non pode vir da moral exterior, sexa laica ou relixiosa. Os Estados ampáranse nos poderes das armas nucleares, unha especie de espada de Damocles para a humanidade. Os beneficios ampáranse na xenética, transformando aos investigadores e bolseiros, ao tempo que a investigación médica é confiada as multinacionais farmacéuticas que tratan de producir os remedios rendibles en detrimento dos non rendibles. Tal como dicía Rabelais: «Ciencia sen consciencia non é máis que a ruína da alma».

No seu libro: Terre-Patrie (1996), Morin, xa era consciente das consecuencias da globalización tecnolóxica i económica para a condición humana, da degradación da biosfera, do perigo das armas nucleares ou da acumulación do capital en mans duns poucos. Esta consciencia, desgraciadamente, non fixo máis que medrar e amplificarse coas crises universais das democracias, o fracaso das revoltas contra as ditaduras políticas ou ás dominacións económicas.

No mundo enteiro, comprendida Europa, estanse formando sistemas autoritarios de fachada parlamentaria, con signos e testemuñas da regresión que se está a producir mundialmente despois do s. XXI. A volta da barbarie sempre é posible, ningunha adquisición histórica é irreversible.

A experiencia da gran crise planetaria, constatada pola pandemia da Covid, mostrounos a necesidade dun pensamento complexo e dunha acción consciente das complexidades da aventura humana. Cada vez máis —parafraseando a Morin—, é necesario que as ideas políticas sexan revisadas polo coñecemento e o pensamento complexo, inseparables da complexidade política. Revisar o noso pensamento, en función das sorpresas que provocan os acontecementos imprevistos, é tan fundamental e necesario, como cando revisamos o motor do noso coche cada dez mil quilómetros.