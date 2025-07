Afouteza europea

China e a UE teñen por diante esta semana un cumio de suma importancia. Mais alá do simbólico do cincuenta aniversario das súas relacións, ambas as dúas partes afrontan o reto de establecer unha resposta certeira ás preocupacións compartidas e trazar os eixes da súa relación para os vindeiros e decisivos anos.

Os vínculos bilaterais atravesan un momento complexo, marcado por unha combinación de cooperación económica e tensións xeopolíticas. A UE é un dos principais socios comerciais de China, e viceversa, cun intercambio diario de bens que supera os 2.000 millóns de euros. Porén, persisten preocupacións en Europa sobre o acceso desigual ao mercado chinés, as prácticas industriais subvencionadas e a dependencia estratéxica en sectores clave como as materias primas críticas ou os produtos tecnolóxicos.

A nivel político, a UE cualificou a China simultaneamente como «socia, competidora económica e rival sistémica», reflectindo unha postura ambivalente. A guerra en Ucraína tense convertido nun punto de tensión adicional, debido á negativa de Pequín a condenar explicitamente a invasión rusa. Ao mesmo tempo, medra a presión en Bruxelas para reducir as dependencias estratéxicas, o que se traduce en políticas de de-risking, especialmente en tecnoloxía e enerxía. O importante acordo sobre investimentos, asinado en 2020 tras sete anos de negociacións, segue conxelado.

A pesar destas friccións, ambas partes manteñen canais de diálogo diplomático e económico, como os cumios bilaterais e os foros empresariais e de investimento, entre outros. Están sobradamente identificados espazos temáticos e xeográficos para unha cooperación de maior calado, tamén complementariedades onde ambos actores poden establecer os fundamentos dun novo tempo para a relación bilateral a partir das lecturas e interpretacións dos acelerados cambios que experimenta a situación internacional.

A economía global vive un momento de transformación estrutural marcado polos impactos dunha revolución tecnolóxica aínda nos seus comezos. Nin a UE nin China semellan crer que a xestión dese proceso deba transitar pola folla de ruta trazada polos Estados Unidos de Trump. Pero esa coincidencia, aínda sendo un bo punto de partida conceptual, non garante acordo algún por mais que amose unha predisposición ao diálogo e ao acordo para confiar no entendemento final. Difícil, si, pero posible. Ambas as dúas partes acumulan décadas de experiencia negociadora que poden resultar de utilidade para resolver as diferenzas.

A competencia estratéxica asoma hoxe como variable determinante, moi por riba das diferenzas doutrora en valores políticos e dereitos humanos. Dificilmente pode a UE erguer a voz condenando, poñamos por caso, o suposto xenocidio uigur en China cando somos cómplices do que está a cometer Israel contra o pobo palestino á vista de toda a sociedade europea e global, consentindo e sen reaccionar no mais mínimo.

Nese marco, a autonomía estratéxica, en detrimento da submisión atlántica, axudaría a anovar a relación con China; non obstante, son moitas as dúbidas a respecto da capacidade e intención do liderado europeo para apostar consecuentemente por esa vía complementaria. O rumbo seguido, baixando a orella, ante as bravatas e esixencias en gasto de defensa por parte de Washington, non transmite as vibracións desexables. De optar a UE por afondar no achegamento substancial a China é probable que xurda unha crise nas relacións con Washington, o que, por outra banda, representa unha baza importante para que a UE obteña contrapartidas tanto de Trump como de Xi Jinping.

É comprensible que China queira atraerse a UE. Para Bruxelas non representa a ameaza existencial que salienta a Casa Branca para xustificar a súa belixerancia hexemónica. A día de hoxe, o trato que Bruxelas recibe de China é, de lonxe, máis favorable que o ofrecido por Trump. Abordar as diferenzas dende o respecto mutuo importa tanto como avanzar e construir espazos compartidos onde se poidan desenvolver as complementariedades. Un enfoque común entre actores tan importantes arrastraría a outros e baixaría os fumes de quen só pode reinar sobre a división de todo ese mundo ao que pretende humillar.

É o momento de tomar decisións de fondo e debera existir un gran debate en Europa acerca do rumbo a seguir. Que non o haxa é unha mostra máis da espiral de retroceso que vivimos, cunha sociedade civil moi desencantada dos ideais e comportamentos europeos, a expensas dunhas elites que nunca inspiraron tan pouca confianza.