Inaya vuelve a Benin curada

La pequeña Inaya, celebrando el alta de su cardiopatía, con su familia de acogida de Vigo, Jose Quinteiro y Susana Barreras. / FdV

Ahí veis, feliz, a la pequeña Inaya, de un año y medio y procedente de Benin,que el día 27 regresará a su país una vez dada de alta hoy mismo y curada de su cardiopatía, que le impedía hacer una vida normal. La pequeña fue intervenida en el Materno infantil de A Coruña y está con la familia de acogida de Vigo, la de Jose Quinteiro y Susana Barreras, en el marco del proyecto Viaje hacia la Vida, que promueve el tratamiento médico de niños de países africanos que son intervenidos en Galicia a través de la Fundación Tierra de Hombres.¡Mirad qué cara de alegría!

África Riveiro, historia de una luchadora más viva que una rosa en primavera

Menos mal que África Riveiro tiene un sentido del humor a prueba de bomba y no es para menos. El sábado, en estas mismas líneas, entendí mal el «ya no está con nosotros» de su hijo Ángel y la situé en el cielo o alguno de sus departamentos cuando está más viva que una rosa floreciente de primavera. Yo había paladeado con el conservero Ángel Rodríguez unas delicias de la ría en el restaurante de sus hijos, Ángel y Juan, el A Nosa Terra, y cuando pregunté por ella oí un «ya no está con nosotros» tan sentido que imaginé que ya no estaba en cuerpo mortal y así lo escribí con pesar en la nota que hice dando vivas al buen comer de ese local directamente comunicado con la ría por su carta. ¡Pero se referían a su jubilación, oh Dios mío, qué doble sentido tienen las palabras! ¡África, esta luchadora que sacó adelante a sus cuatro hijos mientras el marido se ganaba la vida en Suiza, está fresca como una rosa en su casa, solo con los achaques de la edad! Con 50 años, y aprovechando que se le daba muy bien la cocina abrió el A Nosa Terra con sus hijos y al pie del cañón estuvo hasta los 66 en que se retiró tras dejarle su touch culinario a su nuera. Ahora, a sus 70 y muchos, sigue siendo la «jefa». Pero manda desde casa ¡Viva África!

Asistentes a la Feria del Libro en la Plaza de Compostela de Vigo. / Pablo H. Gamarra

¡Pasea por la feria del libro antiguo, busca letras añejas y maravillosas!

¡Ya tenemos en nuestra Plaza de Compostela la Feria del Libro Antiguo y de Ocasión! Los libros nos dan luz, estimulan nuestra inteligencia y alimentan nuestra alegría de vivir y a eso contribuyen las 13 casetas dispuestas en el lugar, las más venidas de fuera de Galicia. Contra el discurso oficial de psicólogos y psicopedagogos rendidos a las nuevas tecnologías, yo pienso como mi admirado Moreno Castillo que aboga por los libros de papel, por la importancia de las bibliotecas y la lectura de los clásicos. ¡Id a la feria, paseadla, buscad esas letras olvidadas, raras y maravillosas! Y si no lo antiguo, id a por los libros de ocasión. Habrá que bucear entre la oferta de estas librerías, comprobar si hay más de antiguo o de gangas, tener ojo para hallar primeras ediciones, libros descatalogados….esas delicatessen para bibliófilos que aún quedan en medio de una sociedad que ve más que lee.