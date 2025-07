Manoliño y la fauna traviesa de Galicia

Manoliño, un delfín de lo más sociable que llevaba años de convivencia con los bañistas en Galicia, ha sido dado oficialmente por desaparecido. No está confirmada su muerte, pero los científicos que se ocupan del caso temen ya lo peor.

El dichoso y ahora desdichado arroaz había ganado especial notoriedad, pero no era en modo alguno el único de la fauna traviesa que se deja ver por este reino.

Semanas atrás, sin ir más lejos, un canguro de la especie de los walabíes se paseó con nocturnidad y desdén por una pista de Oia. El animal está avecindado en ese municipio pontevedrés y, simplemente, había salido a estirar las patas.

De Australia ya habíamos traído el eucalipto y tal vez el kiwi, pero esta otra importación es mucho más novedosa y de lo más oportuna para amenizar las noches mágicas de Galicia.

Menos recordado será, sin duda, el caso de una serpiente que años atrás se lanzó sobre la nalga de una vecina de Narón, sin respetar la intimidad de la taza del cuarto de baño en la que se sentaba la agredida. Se conoce que el ofidio circulaba indocumentado por las alcantarillas y salió a tomar aire en el peor momento y lugar posibles.

Mucho antes, un osezno murió víctima de atropello en una autovía gallega el mismo día en que una serpiente pitón era sorprendida en el baño de un pub de Vigo. La clientela sospechó entonces -hace de esto un par de decenios- que el animal había acudido a aliviarse la vejiga entre copa y copa, aunque nadie acertara a dar testimonio de su presencia en la barra. A esas horas, ya se sabe.

A diferencia de los delfines como Manoliño, que ya era como de casa, los canguros, los osos, y las serpientes exóticas no suelen figurar en el catálogo de la fauna residente en Galicia. Todo tiene su explicación. Este país cuenta con muchos kilómetros de litoral por el que desde siempre han entrado toda clase de productos, y, por qué no, animales de zoológico. Además, el gallego gasta fama de ser un pueblo acogedor que no le cierra la puerta a nadie, aunque entre por el baño.

Casi nadie se sorprende aquí por estos lances de la fauna. Álvaro Cunqueiro no llegó a imaginar la aparición de canguros nocturnos ni de culebras foráneas en los baños, pero a cambio nos dejó un completo inventario de animales de fábula.

El maestro dio en su día puntual aviso de los cuervos que se aparecían al vecindario en las corredoiras para ponerlos al día de las noticias y trasladarles recados de las ánimas del Purgatorio. Gracias a la feraz imaginación de Cunqueiro supimos también de la presencia de sirenas en Galicia, donde se amigaron con la población hasta el extremo de alumbrar linajes anfibios.

Tenemos también dragones voladores y marinos a la vez, como la Coca de Redondela; junto a otros bichos de menor celebridad tales que el Can do Urco, que surgía del mar para airear malos presagios a las pobres gentes de Galicia.

Lástima que la realidad, tan prosaica, nos haya privado de la compañía de Manoliño, el delfín bondadoso que tanto alegraba a los bañistas de este reino. La luna de los gatos y los arroaces le habrá dado ya acogida.