El sí de Claudio

Nunca podrá decirse de Claudio que sea un técnico lastimero en la sala de prensa. Asume con naturalidad circunstancias que otros colegas de profesión convierten en dramas insoportables. Cada vez que tiene que referirse al agotador asunto de las entradas y salidas en el equipo transmite una calma que se agradece en este mundo desquiciado de “Romanos y Morettos”. “Nos arreglaremos” fue su respuesta más habitual cuando tenía que tapar una carencia en la plantilla y ese era el paso previo a acudir a la piscifactoría del Fortuna. Su tono y su mensaje iban siempre en el buen camino. Para el entorno, para el vestuario y para el club que evitaba la erosión que supone tener un técnico que cada vez que asoma la cabeza en público amenaza con no volver a respirar hasta que le llenen el vestuario de caras nuevas (los hemos tenido en el Celta con frecuencia).

La semana pasada Claudio le quitó las telarañas al micrófono y salió por primera vez a hablar de las cosas del verano. Fue el de siempre: relajado y confiado con el trabajo de Garcés y compañía. Hasta que le tocó hablar de Borja Iglesias. Ahí no pestañeó. El “sí” a la pregunta de si seguía siendo su primera opción sonó seco, tajante, inequívoco. Sin adornos ni subordinadas que condujesen a ideas equivocadas. Un “sí” que se escuchase con fuerza en Sevilla (o por donde ande el Betis concentrado) y que despejase cualquier clase de incertidumbre sobre el final aplazado de esta historia. Un gesto suyo o un titubeo podría ser entendido como una grieta en sus intenciones y Claudio sabe que en esta operación hay mucho en juego. El Celta no le puede fallar en este asunto y lo único que tiene que hacer es ajustar el precio que tendrá que pagar por el delantero santiagués. Es esencial para la forma de jugar de Claudio, para el ambiente del vestuario y para la propia imagen del técnico. La lealtad, valor en desuso por desgracia, está en juego en esta operación, Borja lo ha sido al aceptar la rebaja salarial que negaría a cualquier otro club y ahora es el Celta quien debe corresponderle. Claudio prometió traerle de vuelta aunque es algo que directamente no depende de él salvo que tome al asalto el departamento financiero del Celta (ese que ahora mismo está descabezado). Pero a diferencia del resto de asuntos ha tomado partido públicamente, también a ojos de su vestuario, y el club no le puede fallar. Si lo hiciese se abriría una grieta innecesaria entre ellos y es algo que el Celta no está en condiciones de permitirse. Por eso, cumplido el asunto Moriba, la operación más importante de este verano no tiene que ver con Bryan Zaragoza, ni con Juan Cruz…sino con Borja.

«Dro», a las órdenes de Flick

Acostúmbrense a su nombre porque en los próximos años se les hará familiar. Pedro Fernández, aunque su vida deportiva la hará a lomos del apodo que le pusieron en casa desde que era muy pequeño: “Dro”. Este nigranés de solo diecisiete años lleva días trabajando a las órdenes de Flick con el primer equipo del Barcelona y es probable que durante la gira por Asia, que está a punto de empezar, se estrene al lado de los Lamine y compañía. Será el comienzo de una historia que veremos hasta dónde le lleva. Salió hace tres años del Val Miñor junto a su amigo Pedro Villar, se le escaparon al Celta porque ellos y sus familias tenían clara su decisión. Con el tiempo parece que la elección fue acertada. Quines le conocieron desde niño tenían claro que era un chico especial. Flick, a quien no se puede discutir su olfato, parece que también ha visto lo mismo.

La coleccionista de medallas

Hace una semana fue Noelia Mouriño; ayer Paula Salinas, Irene Moya e Inés Sotelo. Una, campeona de Europa con la selección sub 18; las otras, bronce mundial con la sub 19. El baloncesto gallego (sobre todo el de Vigo y su entorno) produce de forma imparable jugadoras que en esta época del año cuando llegan los campeonatos de selecciones inferiores regresan a casa con un metal colgado del cuello. Una prueba de lo bien que se hacen las cosas en la promoción de los clubes y el gran trabajo de aquellos entrenadores que han sabido gobernar la complicada tarea formativa. Solo nos queda que no sea tan complicado el paso hacia la élite. Ese paso lo tenemos menos naturalizado y no debería ser así.

El «derrotado» de Carros de Fuego

La historia irrepetible de la semana se me ocurrió hace días mientras veía de nuevo “Carros de Fuego”, la película que cuenta la historia de los ingleses Harold Abrahams y Eric Liddell en los Juegos Olímpicos de París en 1924 donde ganaron los 100 y los 400 metros respectivamente. Por allí circulan, como secundarios imprescindibles, los tipos que pierden esas carreras. Uno de ellos es Charles Paddock que sinceramente no merece ser despachado con un par de planos y de gestos que no retratan lo que fue como atleta y la vida tan agitada que tuvo como militar y como gerente de varios periódicos. Y ya que Hugh Hudson, el director de esa gigantesca película, no lo cuenta pues se nos ha ocurrido a nosotros explicar quién fue aquel Paddock que se ganó la etiqueta del hombre más rápido del mundo.

Disfruten de la semana y no le hagan mucho caso a esos partidos de pretemporada que yo no dudaría en prohibir. Aburren casi tanto como engañan.