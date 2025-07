SeaFest en Vigo

Hace unas semanas paseé nuevamente por los puestos de comida, áreas de música y zonas de actividades infantiles y familiares del Vigo SeaFest, Festival ARVI do peixe.

El objetivo del Vigo SeaFest es promocionar el consumo de productos pesqueros. La actividad pesquera es de vital importancia en Galicia desde el punto de vista económico y social. Pero, además, todos conocemos los beneficios para la salud del consumo de productos marinos. Aunque ya lo saben, les recuerdo que los ácidos grasos omega 3 de los productos del mar mejoran la salud cardiovascular y el desarrollo cerebral, el consumo de pescado ayuda al fortalecimiento del sistema inmunológico, a mejorar la salud ósea, a reducir el riesgo de diabetes, es fácil de digerir, es fuente de proteínas, vitaminas y nutrientes... Soy consciente de que todos lo sabemos, comer mar es sano. Pero, si lo sabemos, ¿por qué está disminuyendo el consumo de pescado en España?

Los pescadores y armadores de pesca están preocupados por este descenso del consumo. Yo creo que las autoridades sanitarias deberían estar más preocupadas aún. Un país como el nuestro, con una relativamente buena salud cardiovascular en su población no puede exponerse a perderla por reducir el consumo de los productos de origen marino. Todos debemos colaborar para que el consumo de este tipo de alimentos no solo no decrezca sino que aumente.

ARVI, consciente de este problema que también afecta a la pesca como industria, está tomando medidas a su alcance para promocionar el consumo de peces y otros productos marinos. El Vigo Seafest es una de ellas. Festejar el mar, festejar la gastronomía marina, impulsar la creatividad de bares y restaurantes, divertir a niños y mayores, crear buen ambiente entorno al mar y sus productos, es una manera de atraer a chicos y mayores hacia una alimentación saludable.

Yo consumo mucho pescado, aún así fui a divertirme y a aprender recetas al SeaFest. Paseé por las interesantísimas casetas de cocina de autor y pude ver como preparaban o emplataban diversos tipos de tapas en las que eran protagonistas de manera especial el bacalao, la sardina, los calamares, el rape, la raya, el pez espada, la merluza, etc. Me senté en una mesa corrida cerca de un escenario de agradable música y tomé mi cerveza 0,0 acompañada de unas tapas elegidas entre las varias, creo que catorce, disponibles.

La elección de las tapas no fue tarea fácil. Todas tenían muy buen aspecto. Me resultó curioso ver que algunas casetas tenían larguísimas colas mientras que otras no tanto. Me pregunté cual sería la razón. Primero me puse en una cola larga. Buenísimo su producto. Después en una cola corta. Magnífico también. Supongo que los especialistas analizarán el porqué de las colas largas o cortas. El precio era el mismo pero la atracción popular era diferente. Por algo será. En todo caso, hubo un concurso para determinar la mejor tapa del certamen gastronómico. No sé cual ganó. En realidad, para mí ganaron todas.

Enhorabuena a ARVI y a todos los patrocinadores, tanto institucionales como privados, de esta sexta edición del Vigo SeaFest. Seguro que con su tono divertido y festivo contribuirán a mejorar nuestro sector pesquero y nuestra salud.