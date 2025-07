La misión imposible de Illa

Salvador Illa, durante el desayuno informativo en Vigo organizado por Prensa Ibérica. / Alba Villar

Si la oportunidad es uno de los valores supremos del periodismo, la presencia de Salvador Illa en el foro organizado por Prensa Ibérica en Vigo no pudo ser más oportuna y, en consecuencia, tener mayor valor periodístico. El president catalán recaló el viernes en la ciudad olívica dentro la tournée que le está llevando a recorrer el Estado en una suerte de gira diplomática para exponer su visión de una España plurinacional. Y su presencia ha coincidido con el acuerdo bilateral suscrito por el Gobierno y la Generalitat por el cual se sientan las bases de una financiación ad hoc para Cataluña, un pacto que ha generado una controversia política colosal y cosechado la oposición rotunda de prácticamente todos. En primer lugar, de las otras 14 comunidades (País Vasco y Navarra gozan de otro estatus) que se rigen por un modelo de financiación común. Pero, paradójicamente, también de otras formaciones que deberían sentirse reconfortadas, como Junts y Puigdemont. Un rechazo por diferentes razones: las autonomías —en su mayoría gobernadas por el Partido Popular, pero también las del PSOE— consideran que rompe los principios constitucionales de justicia, solidaridad, igualdad y equidad. Los secesionistas porque entienden que es un papel mojado, que apenas compromete a nada.

Salvador Illa, en una misión casi imposible en un contexto político tan radicalizado, contaminado y polarizado, niega la mayor. Ni España se rompe con este acuerdo ni tampoco es un pacto fake. El president defiende la idea de prosperidad compartida, «que nos hace más competitivos, más fuertes y, claro está, más justos.». Y apeló a Galicia como la comunidad que «mejor» podía entender las aspiraciones de Cataluña. «Ambas comunidades somos orgullosas y abiertas. Modernas y con memoria. Con los pies en nuestras raíces y la mirada en el futuro. Y, por encima de todo, dialogantes y acogedoras». Además, alegó que no solo Cataluña, sino todas las autonomías recibirían más fondos por el impacto del crecimiento económico. «Esto va de ganar todos», sentenció.

Sin embargo, por mucho que se esfuerce Illa en esa labor pedagógica, con un tono amable, empático y educado que es de agradecer, las sospechas de un pago al apoyo a los soberanistas —ERC y Junts son claves en la precaria sostenibilidad del Gobierno— marcan la conversación pública. Y es natural. Porque es difícil de asumir que la imprescindible actualización del modelo de financiación autonómica —que por cierto ningún presidente, ni del PSOE ni del PP, se ha atrevido a implementar— deba arrancar con una negociación bilateral con una comunidad y a partir de ahí extenderlo a las demás. Las palabras significan lo que significan y si Cataluña va a tener un modelo de financiación singular se hace imposible de entender que esa singularidad se extienda, como se afana en proclamar el Ejecutivo de Sánchez, a las demás. O es singular o no lo es. Este Gobierno tiene la arraigada costumbre de jugar con los términos, como si la semántica fuese clave para arreglar problemas estructurales. Y no.

Lo cierto es que el pacto de Gobierno y Generalitat es, de momento, más una declaración de principios que un plan concreto de actuación. El documento indica que la Agencia Tributaria de Cataluña asumirá «la gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña». Además, con la evidente intención de apagar el fuego autonómico, reafirma su defensa de una «solidaridad explícita, transparente y calculada con criterios objetivos». Y, por si la confusión no fuese poca, se atreve a calificar lo suscrito de «singular, federal y generalizable». En realidad, la música, a falta de conocer la letra, suena a todo y a nada.

El texto no concreta ni plazos ni la partida adicional que recibiría Cataluña por parte del Estado con este modelo. Es lógico porque la propia Generalitat, e incluso los soberanistas, admiten que la Agencia Tributaria Catalana no dispone hoy de los recursos ni humanos ni tecnológicos para asumir esa gestión integral. Y, en segundo lugar, porque esa revolución en la recaudación tributaria exigirá la aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera —en donde están representadas todas las comunidades y todas lo rechazan— y del Congreso de los Diputados —en donde el Gobierno no tiene una mayoría de apoyos, menos si pensamos que, por ejemplo, Podemos ya ha adelantado su oposición—. Y sin olvidar el recorrido judicial que pueda tener vía recursos.

Puestos a enredar más, el Gobierno llevará a septiembre su nueva propuesta de financiación autonómica. Si ese es su compromiso, ¿por qué no ha esperado para presentar el modelo integral y ha corrido a firmar con la Generalitat el acuerdo? Si las comunidades llevan aguardando desde 2014, ¿qué problema hay en aguardar un par de meses más? ¿Acaso las urgencias por aplacar los ánimos de los nacionalistas-independentistas pesen más que el interés general?

Cataluña quiere recibir más fondos porque se considera infrafinanciada, ¿pero qué comunidad no lo considera? Cataluña mantiene que aporta mucho más al Estado de lo que recibe. Y que corregir este desequilibrio es un acto de justicia. Quiere que le den lo mismo que aporta a la caja común. Al parecer la discriminación es tan evidente que hasta el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho públicamente que si llega a la Moncloa, Cataluña recibirá más, aunque no ha dicho cómo lo hará, y este agujero negro de su discurso tampoco mueve a la tranquilidad. Porque lo lógico es que si Feijóo se considera el ganador de las elecciones, una suerte de presidente in pectore, esa responsabilidad le debería llevar a explicar, negro sobre blanco, los detalles de su posición sobre un asunto central. Porque si el plan es que se discuta y pacte entre las comunidades, la experiencia nos enseña que será prácticamente inviable llegar a un consenso a la vista de la disparidad, incluso la incompatibilidad, de las posiciones de los barones autonómicos. Creer que el acuerdo es posible solo con el diálogo es, en el fondo, apostarlo todo a la política buenista que tanto se ha reprochado a Rodríguez Zapatero. El PP debería mostrar su propuesta, detallarla y no limitarse a denunciar, aunque tenga razón, la estrategia de supervivencia política a cualquier precio de Sánchez. De momento, se centra en ahondar la erosión de un Gobierno maltrecho.

El asunto es de una complejidad mayúscula y exige diálogo, sí, pero también renuncias. En el Foro del Noroeste, organizado por Prensa Ibérica Galicia, en mayo se reunieron en Compostela los presidentes de Galicia, Castilla y León y Asturias, dos del PP y el tercero del PSOE. Sobre el nuevo modelo de financiación mostraron extraordinarias coincidencias y, este detalle no es menor, adelantaron que las discrepancias no eran tanto ideológicas como territoriales. Que, por ejemplo, Asturias simpatizaba más con la posición de Galicia que con las de Cataluña, presidida por el socialista Illa; o que Galicia mostraba más sintonía con la socialista de Castilla-La Mancha que, por ejemplo, con Madrid o Valencia, dirigidas por líderes populares. Ahí está precisamente el meollo del asunto y no querer verlo es un error mayúsculo.

Illa está recorriendo España para dar la cara por Cataluña y, por extensión, por Pedro Sánchez. La tarea es hercúlea. Su labor didáctica es encomiable, como su defensa del diálogo y el tono conciliador. En su discurso no hay palabras gruesas ni voces altisonantes. Ha enterrado, y eso es una grata noticia que normaliza la política, las amenazas y los ultimátums que procedían de Cataluña. Apela Illa a la sensatez, al diálogo y al progreso común. A la justicia y a la solidaridad entre territorios. ¿Quién podría estar en contra de eso? Otra cosa es si el acuerdo bilateral Gobierno-Generalitat contribuye precisamente a eso que él defiende. Una mayoría de españoles cree que no.

