La mentalidad conspiranoica

Trump ha decepcionado a una parte de su electorado por no dar a conocer la supuesta lista secreta de Jeffrey Epstein, un hombre acusado de tráfico sexual de menores que acabó suicidándose en una cárcel de Nueva York. En MAGA no saben qué hacer con el tema. El presidente, irritado ante la presión, dice que se trata de un bulo, de una fantasía promovida por gente que quiere destruirle (los demócratas). La cosa se complicó recientemente porque The Wall Street Journal, no precisamente un periódico de la resistencia progresista, publicó una carta en la que Trump, además de mostrar su afecto personal por Epstein, deja entrever una cierta complicidad entre ambos, así como una serie de pasiones compartidas.

Trump ha negado la veracidad de la misiva y anunció una demanda al periódico. Su vicepresidente JD Vance fue uno de los primeros en defender a su jefe alegando que esa no es la prosa trumpista. El hombre no se expresa en esos términos. Ese no es el vocabulario. No concuerda con el personaje. No se identifica la autoría. Por lo tanto, nada que ver. Se trata de otra operación de la prensa para acabar con la reputación del salvador de la patria. En el movimiento conservador, sin embargo, hay división de opiniones. Unos apoyan a Trump incondicionalmente. Creen que es inocente. Y culpan a sus enemigos de organizar una campaña contra su persona. Pero hay otro tipo de votante que no está conforme. Si ha apoyado a Trump contra viento y marea, con el riesgo que eso conllevaba, era para destapar los secretos del estado profundo, los trapos sucios de las agencias gubernamentales, los secretos de los grandes empresarios y políticos, entre los cuales se halla la lista de Epstein, por la cual, dicen, este fue asesinado.

Trump considera que esta conspiración no le conviene. Y no quiere que le sigan dando la tabarra con el tema, que provoca demasiadas distracciones, en vez de enfocarse en lo que él denomina los logros históricos de su Administración. Que Trump y Epstein se conocían es evidente. Hay documentos que lo demuestran. Fotografías y vídeos donde aparecen los dos compadreando, de colegueo, bromeando sobre cosas que, a luz de los crímenes de Epstein, no parecen muy apropiadas.

Lo llamativo del caso es que, de todos los asuntos (aranceles, intervencionismo en política exterior, etc.), es esta conspiración la que puede romper el movimiento. En los últimos días los oyentes de los programas de derechas llamaron manifestando su frustración. Algunos líderes de opinión tampoco parecen comprender por qué Trump se niega a colaborar. El republicano los desprecia. Dice que no necesita su apoyo. El modo en que reaccionó a la exclusiva del diario de News Corporation también es significativo. Él ya los avisó. Que no se atrevieran a publicarla. No le hicieron caso. Y está furioso.

Hay un tipo de trumpista insaciable, kamikaze, anarquista e iconoclasta. Sigue a Trump ciegamente. Le perdona todo. Porque hasta ahora parecía el único que estaba dispuesto a abrir la cortina para que los ciudadanos contemplaran las suciedades del sistema. Pero no se conforma con un par de conspiraciones. Quiere más. Y si Trump se niega a colaborar, pues quizás Trump también se convierta en otro traidor a la causa. Este tipo de trumpista es el revolucionario que no cesa en su cruzada. El paranoico que desconfía de todo. Es el apasionado de las versiones alternativas. El que mira a la historia y solo ve documentos falsos, manipulaciones y operaciones encubiertas. El caos y las coincidencias no existen para ellos. Ha de haber una teoría, una explicación. Hay que pensar mal para llegar a la verdad. A este seguidor de MAGA se le está agotando la paciencia. Igual hasta acaba descubriendo que Trump siempre formó parte del establishment. Que no era uno de ellos. Que era como los demás. Un hombre poderoso que solo mira por sus propios intereses. Alguien que abusaba de su poder, que se codeaba con gente moralmente reprobable. Es lo que tienen las conspiraciones. Uno puede beneficiarse de su veneno… hasta que acaba siendo devorado por ellas.