Carta aberta ao reitor da Universidade de Vigo

Primera reunión del grupo de trabajo sobre la descentralización del Grado de Medicina en Galicia. En la imagen, entre otras personalidades, posan los rectores de las tres universidades gallegas, Ricarco Cao (UDC), Manuel Reigosa (UVigo) -en el centro- y Antonio López (USC). / UDC

Señor Reitor Magnífico da Universidade de Vigo, Don Manuel Reigosa: Dirixímonos a vostede, con todo o respecto institucional que a súa persoa merece, para facerlle chegar a nosa preocupación sobre a súa posición relativa á petición dunha Facultade de Medicina para a cidade de Vigo.

Como sen dúbida coñece, a Universidade da Coruña solicitou esa mesma Facultade, alegando o incumprimento do pacto do ano 2015, que foi a resposta da Universidade de Santiago, fronte a demanda de Vigo, de poder contar con esa nova Facultade, á que A Coruña adheriuse de inmediato.

Ese pacto, non se cumpriu e, o pretender agora por algunha das partes reavivalo, é simplemente unha aposta errada que Vigo xa non se pode permitir. Ese tren xa pasou, como pasaron xa demasiados trens por Vigo, que levou á primeira cidade de Galicia a non ter entre outras cousas, un Porto Nodal, un AVE directo e unha Sede de Abanca, por unha desastrosa decisión política que primou a unha Caixa crebada en detrimento de a que si era viable.

Seguimos con inquedanza as súas declaracións e posicións sobre este tema. Escoitamos con asombro posicións de persoas que dirixen a sanidade de Vigo, falando de actitudes «localistas» e decatámonos de que un sector, diríamos que maioritario de facultativos dos nosos hospitais, chamados grazas aos seus méritos e acreditacións a ter un papel relevante nesa Facultade, calan por temor á represalia e fustrigación. Así llas gastan ás veces os nosos pais da patria e, os seus cargos de libre designación.

O Concello de Vigo, a pedimento do alcalde Abel Caballero, propuxo no pleno unha moción que foi aprobada por todos os grupos políticos, para solicitar esa Facultade de Medicina. Ese punto fundamental, expresa con claridade o sentir dunha gran maioría dos vigues@s e tamén, dos representantes dos Campus de Pontevedra e Ourense que forman parte da Universidade de Vigo.

Así pois, con respecto pero firmeza, pedímoslle, a que espera vostede para tomar unha posición en consonancia coa cidade de Vigo? Unha cidade de case 300.000 habitantes que aglutina na súa área metropolitana xunto con Pontevedra e Ourense case 1.300.000. Unha cidade, que non pode nin debe ir no furgón de cola de Galicia e nin estar subordinada a que A Coruña mova ficha para que vostede dun paso cara adiante. Pensamos que esa posición dá imaxe de debilidade e falta de convencemento.

Señor Reitor: A Coruña segundo as informacións case diarias do Decano da Prensa Nacional Faro de Vigo, continua no empeño, vai realizando os trámites necesarios para conseguir o seu obxectivo e vostede, sábeo dabondo, non vai a parar, que hai uns prazos para solicitar unha nova titulación e, que se Vigo non se posiciona con claridade e non fai os deberes, chegaremos tarde, mal e, fóra de prazo. Por favor, póñanse xa a traballar nunha solicitude e un proxecto.

Contrasta, por poñer un exemplo, que a cidade de Huelva entre outras moitas de menor poboación e área de influencia, terá nova Facultade de Medicina e ningunha outra cidade andaluza, nin a Junta de Andalucía puxeron paus nas rodas. Galicia non debe ser diferente, pero o é: o poder sempre mira cara ao Norte. Non cheguemos tarde esta vez.

É a Universidade que vostede preside, quen ten que solicitar esa nova titulación e é vostede en primeira persoa, quen ten que baterse o cobre nese empeño, lexítimo, necesario e, urxente. Contemporizar, subordinarse ou adoptar posicións neutras ou ambiguas, quizá poderá compracer aos que nos negan ese dereito, quizá sexa o politicamente correcto, pero Vigo necesita, non só corrección; senón coraxe e audacia da súa parte, tendo como ten unha cidade que anhela esa Facultade de Medicina, de cuxas vantaxes para Vigo non necesito falarlle porque sen dúbida coñéceas mellor que nós. Esa Facultade supón un salto cualitativo en referencias de primeiro nivel, investigación, dotacións, achegas mesmo do ramo empresarial e, sinerxias con disciplinas como «Enxeñería Biomédica», que representarían un peculiar avance ao alcance de moi poucas facultades en España.

A día de hoxe, en acreditacións de facultativos, peticións de acreditacións e, esqueleto docente e asistencial, levamos con moito a dianteira a outras Universidades. O ter esa vantaxe supón un embrión imprescindible para dotar de gran parte do profesorado a esa Facultade de Medicina.

Por todo iso, Sr. Reigosa, e desde o respecto e recoñecemento a un Académico de Brillante traxectoria, elixido democraticamente, cuxo mandato entra no seu tramo final, pídese de vostede que está á altura do que esta cidade quere e necesita. Sería un colofón extraordinario para vostede terminar pelexando de xeito conxunto con todas as institucións e ciudadan@s vigueses, sen titubear o mais mínimo, con cabeza e corazón, porque Vigo merece ese esforzo e unha sanidade moderna e punteira. Terminar bañándose no ambiguo, non sería de recibo para ninguén e impropio para vostede.

Desexándolle o mellor, poña o broche de ouro ao seu paso polo reitorado. Ten toda unha cidade expectante a que vostede se decida como Julio Cesar a pasar o Rubicón camiño de Roma. «Alea Iacta Est», a sorte está botada. Esa sorte Vigo necesítaa.