Tuteo y ustedeo

El vocablo ‘usted’ es una aféresis de ‘vusted’, y este, a su vez, viene del viejo ‘vuestra merced’, que era el modo de dirigirse a quienes no se debían tratamientos superiores. Es evidente la regresión del usted. El fenómeno no es de hoy; ya en los años cuarenta Dámaso Alonso llamó la atención sobre este declive, temiendo que el usted tuviera igual destino que vuecencia (vuestra excelencia). No sé si vamos camino de la reducción del término a solo usos de máxima formalidad y expresión protocolaria, o si su elusión es producto de esa marcada inclinación de nuestra sociedad hacia todo lo que rejuvenece, de modo que el tuteo sería al habla lo que al vestir las nuevas modas desenfadadas y juveniles que hoy lucen, de buen grado y con plena aceptación social, gente ya entrada en años.

Es frecuente ver a personas mayores que dispensan de ser tratadas de usted como forma de restarse edad; entienden que el tuteo les rejuvenece y por eso no solo lo consienten, sino que lo demandan: «Trátame de tú, que no soy tan mayor». Yo no descarto, y así lo percibo a veces, que el retroceso de esta forma de tratamiento tenga algo que ver con el general deterioro de ciertos usos sociales que se van desvaneciendo a manos de la ramplonería, la descompostura en el trato y el desaliño en el lenguaje.

En el trato entre personas, siempre hemos distinguido entre el tú y el usted; la diferencia tiene su origen en una pauta lingüística que es a la vez —no se olvide— norma de urbanidad y educación. Cuando entre los interlocutores no hay vínculo alguno de confianza o nos dirigimos a persona de cierta edad, se emplea el usted, que es vocablo que denota cortesía, respeto y distancia, según el diccionario de la RAE. No es distancia altiva, sino cautelar y prudente de quienes no se conocen y nada comparten, y es, también, señal de respeto, cuando es debido, o viene impuesto por la ocasión, el contexto o el lugar. El usted no es invasivo, sino respetuoso con un imaginario espacio personal ajeno cuyo acceso no tenemos otorgado.

El tuteo es, sin embargo, forma usual entre jóvenes que, de entrada, se allanan a una relación de camaradería. Corresponde también a la relación de confianza o familiaridad entre los sujetos hablantes. Supone un espacio común recíprocamente aceptado como compartible porque le precede un lazo de estrecha relación o trato habitual. Ya no hay entonces incursión indebida, sino acceso franco que nace de la relación familiar, la amistad o el compañerismo.

Este era el uso aprendido y normalmente ejercido. Pero hoy hay quienes se empeñan en anular esta diferencia poniendo en práctica de modo unilateral un atrevido y confianzudo asalto a quien de nada conocen para instaurar, de sopetón y por su santa voluntad, un vínculo de confianza amistosa que no existía, ni podía existir, o incluso, que el interpelado no estaría dispuesto a admitir.

«El espontáneo que se lanza al ruedo del tuteo ignora que la elección del tratamiento no es solo de quien lo emite, sino también del receptor»

Desde el otro lado del teléfono alguien irrumpe en mi tiempo de descanso o de trabajo; no conozco al interlocutor; él, tampoco a mí; pero nada le arredra, y con descaro y desenvuelta frescura se concede, por sí y ante sí, una familiaridad que no responde a causa alguna más que a la imperativa gana del interlocutor que planta en medio de la conversación la pica del tú, como si fuésemos viejos conocidos o antiguos compañeros de colegio. Pero no lo somos. Mi mujer y yo nos sentamos en una terraza; ambos peinamos canas; se acerca el camarero: «Qué vais a tomar, chicos». De nuevo, y por partida doble (el tuteo y el apelativo), ese ímpetu rejuvenecedor que aspira a impregnar el lenguaje de una llaneza totalmente espuria y fuera de lugar.

Y es que el espontáneo que se lanza al ruedo del tuteo ignora que la elección del tratamiento no es solo de quien lo emite, sino también, y a veces fundamentalmente, del receptor, por lo que quien habla no debe imponer su propio canon lingüístico, por bueno que le parezca o mucho que le guste.

Es claro que de un tiempo a esta parte las cosas están cambiando de forma abrupta. Hay una progresiva derogación del usted que no viene acordada entre hablantes, sino impuesta unilateral e ineducadamente por quienes desconocen —o desprecian— el uso social. Si algunos quieren entenderlo como un gesto de acercamiento o de democratización del tratamiento, muestra de igualitarismo o solidaridad, es que no distinguen el tocino de la velocidad. En Francia, mantienen de forma clara y cuidadosa la distinción entre el tú y el vous. Y lo mismo podemos decir de Alemania (Sie, du) o Italia (Lei, tu). Pero entre nosotros predomina, como en tantas otras manifestaciones de la vida social, una lamentable tendencia a embastecer los modales y las formas. No hay solo descortesía en la generalización del tuteo, sino también empobrecimiento y amputación del lenguaje. No me resigno a pensar que sea el signo de los tiempos.