Miembros del colectivo vigues Orden dos Cabaleiros de Vigo, posando durante un encuentro en Ribeira Sacra / FdV

Mirad qué contentos posan en las alturas, con el chucuchú del tren a su espalda. El colectivo vigués Orden dos Cabaleiros de Vigo,que preside Antonio Puga, seguido del empresario de hostelería, el chantadino de Mariz Eusebio Prado, continúan visitando lugares de lado a lado de Galicia. La próxima será a tierras lucenses, donde tienen agendado un acto en la catedral y seguro que no les faltará visita a otro templo pero del buen comer. En días recientes anduvieron por la Ribeira Sacra, primero en catamarán, luego en tren turístico con parada en restaurante, sin que faltara la visita a una bodega para hacer lo propio con sus vinos.

Un interesante encuentro en Nigrán con el diseño

¿Conocéis al vigués Tomás Alonso, a la nigranesa con base en Vigo Paula Ojea, al nigranés Andrés Fraga, organizador con su estudio Proxecta del encuentro, al estudio santiagués Estar? Ya no digo a John Marshall porque es británico aunque superconocido con su estudio Pentagram. Pues no sé si será tarde ya para inscribirse y conocerlos porque se desarrolla hoy y mañana pero me parece altamente interesante, aunque quizás demasiado exprimida de tiempo (18 a 20 h.), la primera edición de Proxectar en Nigrán, una serie de conversaciones sobre diseño industrial que resaltan los procesos creativos detrás del diseño de productos, que quiere poner el «pico e pala» que hay detrás de cada proyecto. Interesante porque nos permite descubrir aquí a los creativos nuestros que ya he citado y que ya lo están fuera. Interesante no solo para profesionales del diseño industrial, la arquitectura y la artesanía como para el público curioso en los procesos creativos y hasta paa la comunidad estudantil. Es una cita con cartel de primer nivel, en el que incluyo a los nuestros y dará espacio al público para hablar. En el CEIP Alberto Juanes.

Portada de presentación del evento Proxectar, en Nigrán / Proxectar

Ponentes muy nuestros, con currículo digno de aplauso

De los ponentes invitados a este Proxectar, avergonzado estoy por no saber del vigúés del 74 Tomás Alonso, a lo mejor porque dejó Vigo a los 19 años y se trasladó a Estados Unidos para estudiar diseño industrial a la vez que trabajaba para una empresa italiana diseñando neumáticos para vehículos. Residió en Italia, Australia y finalmente se instaló en Londres, donde estudió un Master en el Royal College of Art, graduándose en el año 2006. Actualmente forma parte del estudio Okay. Buscad, buscad por Internet adelante su bio. Avergonzado estoy por no haber conocido más de Paula Ojea (porque ya la conocía), nigranesa con base en Vigo, ingeniera y ceramista, Premio Nacional de Artesanía 2029. Avergonzado también de conocer apenas a Andrés Fraga, fotógrafo y director de fotografía especializado en arquitectura, diseño de interiores y de productos, nigranés que vive en Panxón con una interesante filosofía de vida que hallaréis en su currículo y con su estudio Proxecta organiza este encuentro por el que hay que dar palmas al alcalde de Nigrán, Juan González, por su sensibildad en la recepción de propuestas.