O mar e o ceo, un libro de lembranzas esquecidas

O firmamento, o ceo e, máis concretamente, as estrelas son un símbolo poético poderoso e fatigado pola literatura de todos os tempos e lugares. Entre os seus diversos significados predominan as connotacións positivas: esperanza, guía, beleza, que posibilitaron a súa trascendencia relixiosa e divina. Non foron alleas as estrelas ao misterio e o destino mantendo sempre a capacidade para evocar emocións e expresar sentimentos nobres.

Nunca esquecerei ao respecto unha clase maxistral de Fernando Lázaro na Salamanca dos anos 60 do pasado século. Reunira o profesor zaragozano varios poemas amorosos da obra de Pedro Salinas La voz a ti debida (1933) que tiñan en común a consideración armónica do ceo onde as estrelas, ao ser contempladas, eran capaces de suprimir as distancias oceánicas entre os amantes ata convertelos en nadadores celestes, náufragos do universo, capaces de superar fronteiras e obstáculos. Semellaba que o caos e a confusión eran privativos da terra, e abondaba unha mirada ao firmamento para recuperar a beleza e a orientación perdidas.

Non obstante unha obra de recente tradución ao castelán (El cielo en desorden, 2025) do intelectual esloveno Slavoj Zizek (Lubliana, 1949) desmitifica esta bipolaridade literaria entre a terra e o ceo intentando mostrar como as divisións e loitas terrenais sempre teñen lugar nun «ceo partido» alegando numerosos exemplos históricos ata chegar á guerra ideolóxica e política entre a ultradereita liderada por Trump e a clase dirixente liberal-demócrata, que ten continuidade na división que provocou o Brexit no Reino Unido e á que poderiamos engadir a actual situación política española.

E sen saír das nosas fronteiras temos exemplos dabondo que ilustran a aludida fenda dos ceos. Tal é o caso de Manuel Antonio, que en 1923 persegue estrelas no ceo para poder agasallar e consolar a Xuán, o amigo ausente emigrado en Buenos Aires que fica só na Avenida de Mayo. Estrelas que, na poesía do rianxeiro, son «noivas fideles» que acompañan nas travesías oceánicas e que cando se ocultan ata os Magos de Oriente perden o camiño marcado no ceo. Era un tempo de esperanza onde as estrelas ata baixaban a xogar cos rapaces na praciña de Rianxo.

Pero non moito despois da morte de Manoel Antonio os ceos arregañaron e a escuridade e o medo apoderáronse da poesía e das nosas vidas. O ceo mostrouse «brando, mouro e desfeito» na poesía de Luís Pimentel, con «ceos moribundos e negras botas de náufragos» que deixan os barcos da esperanza sen luces.

Se as voces poéticas de Manoel Antonio e de Luís Pimentel separadas pola guerra poden ser paradigmáticas dun ceo que guía e dun ceo escuro que debala, outras moitas voces navegan polas rías, adéntranse no mar e traen palabras salgadas para compartir, como facía Bernardino Graña (Profecía do mar, 1966) ou senten no corazón o vento que enche as velas na Ría de Noia (Avilés de Taramancos, Os poemas da ausencia, 1969); lembrando a represión os «longos remos sobre as remadoiras do medo» (Méndez Ferrín, Antoloxía de Heriberto Bens, 1972) non conseguiron salvar aos mariñeiros que escapaban do terror.

E podiamos seguir con Cabanillas, Bouza Brey e a súa nao senlleira, con Álvaro Cunqueiro ou Xohana Torres. A poesía galega estivo sempre debruzada cara o mar desde as cantigas medievais. De aquí a importancia das estrelas como guía e emblema da vida galega que os nacionalistas elevaron á categoría de bandeira encabezando as cartas esperanzadas que se intercambiaban nos anos das Irmandades da Fala. Estrela que xa anunciaban os versos de Cabanillas («O cabaleiro do Santo Grial» de Na noite estrelecida ): «...a cruz roxa no palo e na proa unha estrela». O portador e o instrumento da desorde do ceo e das singraduras polo mar e pola vida é a linguaxe. Se a conservamos teremos memoria certa da nosa historia., no ceo e na terra.