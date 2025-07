Sé muy poco de economía, ni de micro ni de macro; me cuesta entender las entradas y salidas de las crisis en las que se habla de cientos de miles de millones de euros como quien habla de calderilla. Hoy estamos en el hoyo, mañana en la champions o por encima de los japos que siempre ha sido gente de mucho ganar en yenes. Nunca vi un yen, una moneda que vale muy poquito, cero coma cero cero cinco euros: todo es pequeño en Japón.

Pues eso, que veo cómo se manejan términos que sin duda un emprendedor debe conocer y venga con la cuenta de pérdidas y ganancias, el circulante, el balance de situación, el cash flow y el fondo de maniobra que a mí me suena a un sitio al final del camino donde hay hueco para dar la vuelta. Yo, que soy un simple, tenía una deuda de un cacharro que había comprado y se pagaba a treinta días, y me dijo un amigo que no era deudor hasta que no incurriese en impago llegada la fecha - cosa de los magos de las finanzas- pero yo ya sentía el peso de la compra.

Lees por la prensa que los keynesianos han quedado en la plaza del pueblo para pelearse con los neoliberales por un quítame allá ese libre comercio, y terminan apareciendo los de la Escuela Austriaca que por lo visto son los que más reparten pero no bienes y servicios precisamente.

Se nos va la vida entre producto interior bruto que es cada día más bruto y la balanza comercial que se desequilibra porque está trucada para pesar de más, siempre hay alguien haciendo trampas.

Teorías económicas hay muchas y cada uno defiende su verdad; un tipo llamado Adam Smith se hubiera partido la cara con Karl Marx de haber coincidido en el bar de abajo con dos vinos en lo alto.

Mi teoría es una, sencilla -diría simplona- pero de eficacia demostrada como el cucal: todo va bien si en el cajón entra más de lo que sale. Ya ves, nada nuevo, no hay que ir a Harvard y, sin embargo, es la verdad verdadera tanto si regentas un colmado como si eres el superceo de una multinacional.