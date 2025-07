Los del Murcia 42 del 63

Los del regimiento de Murcia del 42 en el Parlamento Gallego. / Faro

Lo de estos vigueses que veis en sede parlamentaria capitaneados por José Manuel Morales (que de de suyo es un organizador nato de encuentros) tiene mucha historia. Tanta que han llegado al 62 aniversario de su licencia en el Regimiento Murcial 42, y ya han caído en el combate de la vida 44 de los 110 que hicieron juntos la mili. En Santiago les recibió, cordial como siempre, el presidente Miguel Santalices y después viajaron a Noia, el pueblo de Morales, para dar cuenta allí en el Trapeiro de una empanada de migas de bacalao con berberechos y una sencilla merluza en salsa verde o jarrete estofado.

Visité por segunda vez Art Vigo, esa genialidad que debería pasar a la historia de Vigo aunque no parecen enterarse muchos: convertir durante un mes un pasadizo antes lleno de tiendas con diversas mercaderías, las antiguas galerías Durán de tan cálida memoria, en un pasaje iluminado por el arte en el que unos 35 artistas de diversa trayectoria (pintura, escultura, fotografía...) comparten ordenadamente el espacio de 15 o 20 tiendas, poniendo al alcance del visitante una miríada de experiencias y miradas sin apenas mover el culo en un triunfal paseo a la sombra y con bar incluido. Solo a iluminados como Beny Fernández, románticos dispuestos a arriesgar su dinero, se le podía ocurrir tal regalo para Vigo porque no recuerdo en mi larga vida en esta ciudad experiencia tal y sin pedir ayudas a papá Estado. No sé si pasará por allí mucha gente pero me temo que habrá más que prefieran perder su tiempo en una película de Padre no hay más que uno de Segura que en esta propuesta de acceso al arte de Beny Fernández, original y única, por la que merece aplauso.

Es que esta ciudad está aletargada en lo que a iniciativas privadas de arte se refiere y no quedan aventureros como Beny Fernández que tanto la mueven y propongan este espacio a los artistas pidiendo un esfuerzo común. Ahora ofrece la posibilidad en las Durán de ver todo julio no solo su colección sino obra de pintores como Barreiro, Jorreto, Mercedes Lence, Diego Lago, Puri del Palacio, Baldwin o Arturo Dapena; escultores como Ricky Rees, Armando Martínez, Nando Alvarez, Lilya Pobornikoba, Tino Canicova, Perozo... fotógrafos como Augusto Rodríguez, Boris y Natalia Savelev, Nova...

Y que os aviso de que ya empezaron las conferencias de verano de Baiona en la Capitanía Marítima de las que os daré cumplida cuenta. Este jueves (20 h.) tendremos al profesor e historiador de mucho merecimiento que hablará sobre Pedro Madruga.