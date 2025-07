Entre comediantes anda o jogo

Examinar os debates existentes na Câmara Baixa, quando intervenhem os nossos representantes políticos, converte-se num espetáculo próprio de aqueles que contemplávamos na nossa infância em Ogrove, quando os nenos levávamos umha cadeirinha para sentar-nos e desfrutar daqueles atores que ganhavam o pam com o suor da sua fronte.

Lamentavelmente, na atualidade essa farsa constitui um escândalo muito perigoso porque os seus protagonistas gostam de exibir-se, de fazerem gestos teatrais, de se comportarem como se estivessem num palco, demonstram ser pessoas enganadoras, hipócritas, cínicas... dam pena. Porém estas circunstâncias demonstram a sua incompetência, falta de ética e moral por tolerarem um assunto tam grave na atualidade como a «corrupçom» e convertê-la numha brincadeira. Entre os comediantes vemos um protagonista principal e os corifeus, nomeadamente atrizes de segunda categoria que aparecem como humildes servidoras para defenderem «o seu senhor».

A «corrupçom política» é um comportamento consistente no suborno, oferecimento ou promesa com pessoas que ostentam cargos públicos aos efeitos de obter vantagens ou benefícios contrários à legalidade ou que sejam de natureza defraudatória. A corrupçom é umha doença, um lastro económico, umha perversom que em absoluto merece desculpas ou subterfúgios da classe política. Nunca deve ser um tema irrelevante, porque na Câmara Baixa devem tratar-se assuntos da realidade atual e nom ir-se a épocas longínquas para falsear situaçons muito próximas, nom é de recibo defender «os seus corruptos progressistas» e fingir honorabilidade perante a evidência facilmente observável por qualquer cidadao minimamente inteligente.

Certas pessoas deputadas som conhecidas por receberem dinheiro ou outros valores a fim de conseguir algumha cousa a priori ilegal, estes corruptos mesmo tenhem a ousadia de estabelecerem um «ranking», umha listagem ou classificaçom ordenada da corrupçom de acordo com critérios determinados por eles próprios, e marcam casos «muito graves», «algo graves», «minimamente graves» ou sem relevância, para apresentar umha moçom de confiança, só faltaria estabelecer prémios ou medalhas de ouro, de prata e de bronze. Esta absoluta falta de ética parece estender-se e impregnar a atividade de determinados partidos políticos, representados por indivíduos que tenhem como único objetivo aproveitar-se da debilidade do Governo de turno, para viverem esplendidamente no presente e no futuro ostentando cargos bem remunerados, sendo tam medíocres e incompetentes.

Por vezes seria digna de lembrar em sentido figurado aquela passagem do Novo Testamento relatada por Joám (2.3), quando Jesús azorrega os mercadores do templo, censurando-os com palavras severas por terem convertido um lugar sagrado numha casa de negócio.