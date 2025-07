Los veranos de antes

En este fútbol prefabricado en el que solo parece importar la siguiente historia que alguien suba a Instagram, también las pretemporadas han perdido su esencia. Si tengo tiempo la próxima semana hago un recuento de las cosas que pasaron durante aquella semana de trabajo en Zúrich en el segundo verano de Víctor Fernández al frente del Celta para que se hagan una idea. Más inverosímil que cualquier secuela de «Misión imposible». Hemos perdido la magia de lo imprevisible, de aquello que los clubes no pueden controlar. Por eso ayer celebré que la final del inclasificable Mundial de Clubes finalizase con una reyerta gigantesca en la que incluso Luis Enrique saltó a saldar cuentas con los jugadores del Chelsea como un matón de tercera. Parecía una bronca de madrugada en cualquier fiesta patronal en la que los mozos convierten un tropiezo en motivo para medir sus niveles hormonales. Fue un reencuentro con los veranos de verdad, como aquellos en los que el Celta tenía la sana costumbre de ir a Melgaço a zurrarse con el primer equipo portugués que se cruzase en el camino y Edu Moya se convertía en el héroe de los niños. El juego no te lo mejoraba, pero pocas cosas unían más un vestuario.

La presidenta del Celta, Marián Mouriño, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el presidente de la Diputación, Luis López, y la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo, entre otras autoridades, ayer, durante el acto en Afouteza. / Jose Lores

Fíjense cómo será el verano del Celta hasta el momento que el punto más discordante de la última semana fue que en la puesta de largo de la segunda fase de lo que ahora se llama «Celta360» Nidia Arévalo, alcaldesa de Mos, se vino arriba en su discurso y pidió que Núñez Feijoo inaugurase el complejo como presidente del Gobierno. Un escalofrío debió correr por la espalda de Marián Mouriño, tan preocupada por navegar entre aguas, por tender puentes, por reconducir relaciones y evitar que al Celta le lluevan las etiquetas. Fue el único borrón de un acto sencillo y emotivo con el que el club pone en marcha de forma oficial una obra ambiciosa en lo deportivo, en lo social y que esperemos que por fin abra al celtismo un espacio que en estos años ha ejercido de lugar de entrenamiento, de eficaz búnker y al que la mayoría de los aficionados hoy en día no sabría llegar.

Se ha ido de nuevo Carles Pérez. Historia recurrente de estos veranos (seguramente lo será también en el próximo). El Aris le hace un pequeño favor al Celta (buena parte de la ficha sigue corriendo a cargo del límite salarial que manejan en la calle Príncipe) y le permite tachar uno de los asuntos pendientes que tenía Marco Garcés. Carles es la prueba de lo importante que en el fútbol es esperar. Aquella Marián Mouriño recién llegada tenía prisa, muchas cosas que hacer en poco tiempo y eso le llevó a cometer errores de juventud como cerrar demasiado rápido el acuerdo con Carles Pérez y la Roma en unas condiciones que ahora se lamentan. Hoy no sucedería. Ahora ya han entendido la importancia de alargar las negociaciones y jugar con ese reloj que se detiene cada 31 de agosto. Que se lo digan a Borja Iglesias que espera en Sevilla pacientemente la hora en que el Betis le diga que ya puede volver a casa. Me imagino los mensajes cada mañana en su móvil mientras trata de aislarse de la dosis diaria de odio de una parte del beticismo: «Sé fuerte Borja».

Ruben Spargaaren y Martín de la Puente, tras conquistar el título de dobles en Wimbledon. / ITF

La noticia del fin de semana por estos lares fue la victoria de Martín de la Puente en el torneo de dobles de Wimbledon. Su segundo grande después del Open USA de hace tres años, un paso más en la carrera de este vigués que también sabe lo que es colgarse una medalla olímpica hace un año en París. Martín es un chaval encantador, que merece mucho la pena, obstinado, trabajador y con unas ansias por mejorar que no se acaban nunca. Tras conocerlo cuando era un niño y daba sus primeros pasos en el tenis, entre operación y operación, emociona verle lanzar al cielo de Wimbledon su raqueta. Llegarán más grandes y algún día su soñado título individual. Es cuestión de persistir y Martín no deja de hacerlo para orgullo de su ciudad.

Ashe, con el trofeo en 1975 / Cedido

El plan perfecto de Arthur Ashe

Y ya que estamos vamos a cerrar con Wimbledon y aquella final de hace cincuenta años en la que se produjo uno de los resultados más sorprendentes de la historia cuando Arthur Ashe se impuso a Jimmy Connors, el indiscutible favorito para llevarse el título. Se detestaban y solo semanas antes Connors había demandado a Ashe por sus diferencias a raíz de la Copa Davis. Un clima que hizo de aquella final una de las más atrayentes de la historia resuelta de manera tan original como imprevista.

Disfruten mucho de la semana en la que por fin llegan los primeros partidos de pretemporada para acabar con el habitual mono de Celta de esta época.