Cuando la paciencia en educación es parte del problema

Si crees que la crianza es fácil y sencilla, enhorabuena, se ve que has tenido suerte en tus retos educativos, pero aquí venimos a hablar de cosas complejas. Este texto sólo aportará reflexión a los aparentemente afortunados que han sido premiados con una crianza de una personita que trae la responsabilidad de la serie, con la culpa, el remordimiento y la complacencia como acompañantes.

Hay que entender que en la lotería de la personalidad te puede tocar un gran reto, y ahí, hacer un traje a medida, es tan difícil como necesario. Cuando la motivación por dominar se junta con la inteligencia, aderezada con poco autocontrol, toca sacar matrícula en pautas educativas y si acaso, algo de apoyo divino buscando que el destino nos ayude respecto a lo que no está en nuestras manos.

La virtud de la paciencia puede ser el mayor de los defectos en según qué perfil de personalidad. Algunos educadores pacientes pueden caracterizarse por un estilo de resolución de conflictos pasivo agresivo bastante característico: aviso todas las veces que mi tranquilo o estresado día me permita, hasta que Hulk decide resolver el problema rompiendo la armonía familiar, y en muchos casos, comprando papeletas para poner en peligro la salud mental de los integrantes de la misma. Hulk no sabe de consecuencias proporcionadas, ni de técnicas de modificación de conducta, conoce la agresividad, el miedo e ingenuamente piensa en soluciones rápidas y definitivas.

Es por todo esto que, si te ha tocado un gran reto educativo, y eres una persona con mucha paciencia, ojo, que puede estar perjudicando tus objetivos como encargado de preparar al peque para la vida real. Tener una estrategia justa, proporcionada, previsible, constante y eficaz es mucho mejor para tu hijo que interminables avisos amparados en paciencia, para después no entender por qué no funciona y verte en ese caos familiar que nunca quisiste. Avisos limitados, acuse de recibo del mensaje, previsión de lo que va a suceder, ejecutar sin miramientos, mantener las consecuencias justas, o no pretender que el pequeño esté de acuerdo y te entienda, son sólo algunos ejemplos prácticos de lo que sí suele funcionar en estos casos.

Todo un reto condensar en cuatro líneas intervenciones de horas y meses con muchísimos matices, pero espero haber podido expresar bien mi idea de que la paciencia puede ser contraproducente en según qué perfiles de personalidad.