¿Vigo, ciudad verde?

La ciudad, una creación humana, transforma la Naturaleza. La ausenta de nuestro día a día, un vacío doloroso. Esta añoranza del calor sagrado de la tierra madre justifica por sí sola el hechizo irresistible que sentimos por los parques urbanos. En Vigo (cursa por libre el Parque Nacional de las Illas Atlánticas) hay dos lugares de veneración: el Castro y Castrelos. Uno aflora del monte, el otro del río. Dos remansos.

Al igual que el Montjuic de los íberos alumbró Barcelona, el asentamiento celta del Castro está en el origen de Vigo. Montes sobresalientes, castillos defensivos, cimas visuales que se elevan como capuchones arbolados en el justo centro de la retícula urbana. Enclaves de memoria histórica. ¡Parques estratégicos genuinos! El comparativo entre lo que cada una de estas dos ciudades extrae (o desperdicia) de recurso tan sensacional, está por precisar.

Parque de Castrelos, olor a tierra húmeda y hierba, una horizontalidad vagabunda junto al río Lagares. El zumbido de la ciudad queda absorbido entre el porte denso del arbolado y la música reverente del agua. Anfiteatro público al aire libre, escenario inspirado, frondosidad vegetal como fondo de escena, magia del jardín BIC, del Pazo Quiñones de León, del Museo da Cidade. Herencia riquísima del pasado, que bien merece la reverencia del presente.

Cambio de encuadre. En el urbanismo de Vigo, son típicas las bolsas de suelo vacante (a menudo asilvestradas) escondidas tras barreras de calles edificadas en altura. El Parque da Seara o la Finca de Matías, aprovechan estos intersticios. Los centros urbanos, a fuerza de plazas duras y calles empedradas, inflaman «islas de calor». Efecto mortífero. Falta de intersticios térreos. Manda el cambio climático, no lo que nos venga en gana.

También, parques de diseño. Fue precursor el trabajo paisajístico de la mano cuidadosa de Francisco de Sales, que aún perdura en el arbolado de los jardines de Elduayen, y del parque Camilo José Cela, o en la misma Fundación Sales. En otro orden de cosas, parques como A Riouxa (Ricardo Bofill) en Teis y Nelson Mandela (estudio J.A.S.C.) en Navia, tienen la majestad y fragilidad del diseño de autor que inventa un personaje, en simbiosis con diferentes cautelas medioambientales.

El rito de las humanizaciones de calles. Nada que ver con parques, solo que la denominación remite al acto purificador. Hoy, prescinden de SUDS (sistemas urbanos de drenaje sostenible). No es de extrañar, pues nuestro asentamiento facilita la infiltración hídrica de aguas pluviales. No obstante, en áreas centrales, el alto porcentaje de superficie sellada (cubiertas y calles) no drenante de modo natural, ya plantea una interrogación clara, neta.

Y los parques difusos. Infiltraciones litorales, fluviales, o del cinturón forestal que ciñe ciudad y ría. Salpicaduras en O Areal, márgenes del Lagares, rego do Vao, río Eifonso, espacios de transición en A Guía y O Vixiador, flecos residuales entre los parques forestales de Oia, Beade, y Bembrive. En la cosmología de Gilles Clément, ¿nuestro «tercer paisaje»? Una percepción plausive. Sus atmósferas cautivan cautamente, según creo, más que otras plenitudes naturales o proyectadas.

A pesar de todo este enunciado, no hay que caer en el malentendido, Vigo no es una ciudad dada a generosidad de «zonas verdes», ni en modo alguno cabe hablar de una ciudad parque. Ciertamente no. No obstante, ¿pudiera ser una ciudad verde? Deslizarse en «Maps», acercar y alejar el zum, fisgonear, o bien holgazanear en bicicleta eléctrica sobre la mancha urbana dispersa, resulta gracioso y sorpresivo: claramente, ¡domina el color verde!

En Vigo, la periferia es su gran invención urbanística: una suelta aleatoria de vivienda unifamiliar con finca arbolada, coqueteando con el cinturón forestal. Su vecindario siembra cariño en huertas, mima animales de autoconsumo (distinto a mascotas), anima biodiversidad en cultivos y frutales. Cultura de afinidad con la naturaleza, «biofilia». El amor a los seres vivos arraigó aquí con fuerza. Tal prodigio, suma y trasciende al conjunto de la ciudad. Periferia y ciudad increíble.

¡Cinturón forestal, periferia de sano instinto, ciudad contagiada! Ante este sumatorio de envolventes, sin énfasis, con naturalidad, cabe afirmar: sí, Vigo es una ciudad verde.