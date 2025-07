Psicópatas

A escritora xienense Patricia G. Rojo escribía estes días nas súas redes un texto que para min condensa a esencia do verán: «El verano lento, la escritura lenta, las tardes largas. Nos intrincamos en las siestas, en las madrugadas. Aspiramos la luz, buscamos el agua (…) El tiempo gira pero los días no pasan (…) Todo suena lejos. Los pájaros despiertan, cantan. El loro del final de la calle vuelve a dormir después de enfrentar a gritos al primer sol».

Patricia vive en Fuengirola, fronte ao zoo. De cando en vez conta como a linguaxe dos animais se filtra con naturalidade exótica na súa propia cotiandade. Explícao con temperatura de poeta. As súas frases son un estado emocional. Talvez porque son versos máis ca frases. Na lentitude de entresoño en que se van encadeando os días de xullo -lentitude soñada, porque o verán é a paréntese de alento necesaria para poder sobrevivir o resto do ano-, aproveito para ver películas (de terror) e para afrontar as lecturas pendentes que levan meses engordando e observándome con mirada acusadora desde as diferentes montañas de libros que conforman a paisaxe do meu salón.

Hai un termo xaponés que recolle este hábito de acumular libros, sabendo que será imposible lelos todos: tunsdoku. Se teño libros pendentes, por que non consigo frear o impulso de mercar máis? Por que continúo almacenando volumes nunha casa onde hai máis palabras por metro cadrado que partículas de aire? A pasada semana lin Askja (Premio Pinto e Maragota) de Antonio M. Fraga, e As obras póstumas (Premio Blanco Amor), de Diego Giráldez. Esta semana acompañáronme La guardiana de las polillas, de K. O’Neill, En la casa de los sueños, de Carmen María Machado, Helen de Wyndhorn, de Tom King e Bilquis Evely, e La habitación de las ahogadas, de Alana S. Portero.

Oxalá o resto das estacións fosen tan xenerosas coma o verán. Poucos estados de paz son comparables ao de ter tempo. É tan valioso que establecemos unha negativa tácita a deixarnos perturbar. O tempo do verán é sagrado. É a reconciliación co mundo.

Mais coma todos os estados idílicos, de súpeto abre unha greta pola que se filtra a herexía. O responsable foi o meu teléfono móbil. Chegoume unha notificación a través da rede social X. Pérez Alvise viña de publicar un texto repulsivo sobre Yolanda Díaz e a morte do seu pai. Esas mesmas palabras foron replicadas por ducias e ducias de usuarios de X e Facebook. Para min existe unha categoría de xente especialmente horrible, que é aquela incapaz de respectar un dó. Aquela que aproveita un estado de vulnerabilidade tan salvaxe coma o da morte dun ser querido para castigarte.

Non é unha práctica illada. É arrepiante. Onde están os límites de alguén é quen de exercer ese grao de crueldade nun momento así? Ti estás rota por dentro, chorando un pai, un fillo, unha parella, e existen persoas que, mentres tanto, vomitan odio e se dedican a espallalo a través de Internet, funcionando en equipo, coma unha manda de bestas salvaxes. Pérez Alvise é eurodiputado. Escribo isto porque me resulta tan difícil de comprender, que talvez a forza de repetirmo acabe por asimilalo.

No texto que Pérez Alvise difundiu sobre Yolanda Díaz, emprega a palabra «psicópatas». Que fácil é escribir algunhas palabras e que difícil facer analizarse a un mesmo. A única maneira que atopo para volverme reconciliar co mundo é a poesía. Abro de novo La habitación de las ahogadas, de Alana S. Portero, e leo: «Me seguirás queriendo cuando desaparezca ante ti, aunque los muertos se empeñen en deambular por las calles y traten de confundirnos. Sea mil veces pronunciada la oración de las desterradas y de las feas, sean mil veces elevadas a los altares del deseo, sea mil veces destruido el imperio de las que obedecen sin discutir».