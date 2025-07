El problema de los jueces sustitutos (y II)

El designio del proyecto de ley gubernamental es facilitar el acceso de todos los sustitutos a la carrera judicial (y fiscal); muchos temen que el proceso selectivo de estabilización previsto no sea más que una formalidad que encubre el propósito de dar entrada a todos los sustitutos. Creo que esta suspicacia debe verse acallada por la propia regulación del proyecto que contempla la situación de los que no superen las pruebas y la previsión acerca de las indemnizaciones que, en ese caso, les serán abonadas; a ello debe sumarse el hecho de que la absorción de los sustitutos está, a la postre, subordinada al juicio de un tribunal que ha de evaluar la prueba del dictamen y los méritos aducidos; siendo así, ¿se atreven los suspicaces a asegurar que el tribunal, en connivencia con el Gobierno, se avendrá a dar «aprobado general»?

Es evidente que no cabe una incorporación automática de los sustitutos, una transmutación administrativa de sustituto a titular; el cargo no se adquiere por prescripción. Y como quiera que, en algunos casos, no hubo en el curso del ejercicio de su cometido un control verdadero sobre las capacidades de los sustitutos, será preciso establecer un método serio y riguroso de criba de los aspirantes. Así lo exige la relevancia de la calidad profesional de quienes integran un poder del Estado.

Advierte Agustín Azparren, abogado de las dos asociaciones de jueces sustitutos y magistrados suplentes, y buen conocedor del conflicto, que la obligación del Gobierno de regularizar a los jueces sustitutos no supone su integración necesaria en la carrera judicial. Esa es la vía elegida por el Gobierno, pero no es la única posible, hay otras alternativas. En Italia, donde se ha planteado el mismo problema respecto de sus jueces sustitutos (allí llamados honorarios) se ha acogido una fórmula aceptada por la UE que consistió en convertirlos en fijos, pero sin integrarlos en la carrera judicial. El mismo Azparren - para quien la regulación del proyecto no es satisfactoria, dado que no cumple con los requisitos exigidos por la normativa europea ni con la doctrina del Tribunal Constitucional- plantea la posibilidad de un proceso de conversión en fijos de los jueces sustitutos en situación de abuso de temporalidad, mediante la creación de unas unidades de sustitución y refuerzo donde aquellos se integrarían bien por concurso, bien mediante la superación de una prueba práctica, de modo que proseguirían como trabajadores fijos haciendo el mismo trabajo y en el mismo territorio, pero ya no temporalmente, sino con un trabajo fijo. Ello, lógicamente, con la opción de ingresar en la carrera judicial por el cuarto turno, donde sería especialmente valorada la experiencia en el desempeño de funciones jurisdiccionales. Desconozco si el Gobierno ha explorado esta razonable proposición.

En cualquier caso, nos encontramos con que el Gobierno ha optado por la integración de los sustitutos en la carrera judicial mediante un proceso selectivo extraordinario consistente en un concurso oposición -en convocatoria única y excepcional- para quienes acrediten cinco años de ejercicio profesional, a los que se somete a la prueba de un dictamen práctico referido a un caso sobre derecho sustantivo y procesal. Superada esta prueba, el tribunal entrará a valorar los méritos invocados por cada aspirante.

Entiendo que el reducido plazo de cinco años de previa actividad profesional (la mitad del exigido para el cuarto turno), obedece a que el acceso tiene lugar por la categoría de juez, y a que el ejercicio profesional computado es el específico de la función judicial que ha estado desempeñando.

Si ya la previsión del proyecto soliviantaba a las asociaciones conservadoras, las protestas se exacerbaron, sumándose a ellas las asociaciones progresistas, una vez se conoció la enmienda presentada por el grupo parlamentario socialista. En concreto, Juezas y Jueces para la Democracia reprueba -con razón- la rebaja de la puntuación necesaria para considerar aprobado el dictamen práctico a un 40, pues ello «supone excepcionar la normal apreciación de suficiencia y capacidad exigible a los aspirantes que se sitúa en un 5 (o 50)». Por otra parte, permitir la adscripción de los jueces sustitutos a los tribunales en los que vinieran sirviendo «es una medida que comporta una ruptura del principio de igualdad dentro de la carrera judicial, cercena los derechos a la movilidad profesional de los miembros que ya están en la carrera profesional, y afectará al normal desarrollo de la planta judicial». La propuesta es de tal gravedad que el ministerio debe reconsiderar su postura. Por todo ello, esta asociación solicita que el proceso de regularización de jueces sustitutos «se desgaje» del proyecto para una tramitación parlamentaria «sosegada». Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales advierte que sería una absoluta injusticia para el resto de compañeros que acceden a la carrera fiscal por el turno libre, obligados, con un coste personal y familiar, a residir fuera de su domicilio durante años, al no poder concursar a su domicilio por falta de plazas. Se estaría atribuyendo a los sustitutos un derecho de elección jamás reconocido en ningún proceso de acceso a la función pública.

Como se ve, hay tanto en juego que se impone un paréntesis para una mesa de diálogo, por aquello del «vísteme despacio, que tengo prisa».