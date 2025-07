Galicia e o cambio climático

O cambio climático vai ter un impacto substancial na demanda de vivenda en Galicia; especialmente de uso estacional, mais tamén, en maior ou menor medida, como residencia permanente. E ese impacto será aínda maior no litoral. Ante este novo escenario, debemos prepararnos con intelixencia e responsabilidade: as decisións que tomemos hoxe definirán a Galicia de mañá.

O primeiro grande reto é a ordenación do territorio. Non todo vale. Un crecemento descontrolado, sen planificación, pode traer consecuencias irreparables, como xa vimos noutras partes de España. A Manga do Mar Menor é o exemplo máis claro das barbaridades que poden cometerse cando se lle da prioridade ao beneficio económico inmediato sobre a sustentabilidade e o futuro. Galicia non pode seguir ese camiño. Cómpre apostar por unha planificación urbanística rigorosa, que respecte o medio ambiente e preserve a nosa costa para os nosos descendentes.

En segundo lugar, o crecemento da poboación, sobre todo de tempada, xera unha presión enorme sobre os servizos públicos locais e infraestruturas, como as redes eléctricas ou de abastecemento, que moitas veces non están preparadas para asumir picos de demanda. Se non anticipamos estas situacións, corremos o risco de saturar os nosos recursos e deteriorar a calidade de vida tanto de residentes como de visitantes.

A terceira idea é que Galicia ten que dar prioridade aos galegos. A vivenda non pode rematar sendo un produto para o mercado turístico e o de residencia secundaria, esencialmente. Ollemos cara ao que está pasar nas Illas Baleares. A cidadanía que vota e vive aquí todo o ano precisa unha oferta de calidade a prezos asumibles. E iso require garantir oferta para os residentes a prezos razoables. Unha vivenda que non ten que estar no nos concellos centrais das áreas urbanas. Con boas conexións en transporte público colectivo, as vilas galegas que están a vinte ou trinta quilómetros dunha cidade poden vivir un nova etapa de esplendor e, con elo, moitas aldeas no seu arredor.

Vilas como Negreira, Tui, Betanzos, Verín, Castroverde ou Ordes poden ser solucións marabillosas para vivir se combinamos ambición e audacia. A magnífica idea das “aldeas modelo” da Xunta encaixa perfectamente con esta lóxica.

Pensar a Galicia de dentro de dez ou vinte anos é actuar con responsabilidade e anticipación hoxe.