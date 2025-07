Los desafíos del Puerto de Vigo

Vista del muelle de Guixar, en el puerto de Vigo. / Marta G. Brea

El Puerto de Vigo avanza a velocidad de crucero. Si se mantiene la inercia de la primera mitad del año, los muelles vigueses cerrarán 2025 con un nuevo récord histórico de mercancías, con casi todos sus tráficos en positivo, a excepción de la pesca fresca, cuyas descargas llevan más de una década en declive. Basta con repasar las estadísticas del resto de terminales de interés estatal en Galicia (Marín-Pontevedra, Arousa, A Coruña y Ferrol) y del conjunto de puertos españoles para valorar la magnitud del fenómeno vigués. En Galicia, es el único que mantiene una senda de crecimiento sostenido; y en el conjunto del Estado, encabeza el ranking en tráficos tan relevantes y valiosos como los contenedores y los automóviles.

Lo de Guixar es, a todas luces, espectacular. Las nuevas líneas con Sudamérica, los reefer que importan principalmente pescado congelado, y los envíos de furgonetas despiezadas de Stellantis Vigo a Argelia, entre otros tráficos, han catapultado a la terminal gestionada por el grupo Davila, con tasas de crecimiento superiores al 20%. Esta situación anómala —como ha reconocido el presidente portuario, Carlos Botana, en una reciente entrevista con FARO— provoca que Guixar opere por momentos al 120% de su capacidad, bordeando el colapso por falta de espacio.

Bouzas no se queda atrás. Lejos de flojear por la crisis global que afecta a la industria del automóvil, marcada por el cambio de modelo hacia el coche eléctrico, las tensiones geopolíticas y la guerra arancelaria, la terminal de automóviles avanza viento de popa. De hecho, como hemos recogido en estas páginas hace unos días, Vigo ya es el primer puerto del Atlántico europeo en vehículos en régimen de mercancía, superando a Bristol. Los datos han acabado dando la razón a Stellantis y a las firmas de logística que la rodean, entre ellas Suardiaz, que en varias ocasiones afirmaron que Bouzas tenía capacidad para convertirse en uno de los grandes hubs del motor en Europa. Pues bien, ya lo es.

La pesca fresca es otro cantar. Aunque Vigo sigue siendo el puerto líder en Europa por valor de las descargas —gracias a especies de alta cotización como el rape o el gallo, comercializadas en O Berbés—, ya no lo es en volumen. Las terminales de Boulogne-sur-Mer (Francia) y Castletown (Irlanda) acaban de superarlo, y no parece que a corto plazo Vigo recupere el podio. Parte de la flota gallega opta por descargar en esos puertos, más cercanos a caladeros como el del Gran Sol. Praza da Estrela confía en que el plan acordado con los armadores y comercializadores para revertir esta pérdida de peso dé resultados a medio y largo plazo. Habrá que esperar.

El comisario europeo de Pesca y Océanos acaba de comprobar en persona el potencial de O Berbés. Costas Kadis se confesó «impresionado» y prometió menos burocracia para un sector demasiado castigado por decisiones políticas —sobre todo en materia de cuotas y vetos como el del arrastre de fondo—, pero también sería importante su apoyo para que en la siguiente revisión de la Red Transeuropea de Transportes, en 2027, Vigo acceda de una vez a la condición de puerto nodal, al igual que A Coruña o Santander, para así poder disponer de un mayor volumen de fondos y con más facilidad.

En clave de apertura a la ciudad, el Puerto también ha avanzado en los últimos años, con la inauguración de la senda ciclista y peatonal entre la rotonda de la calle Coruña y Bouzas, o con la construcción del proyecto Peiraos do Solpor, ya en ejecución, que será uno de los mayores observatorios marinos del mundo. Una iniciativa que pone en valor la riqueza y protección medioambiental de la ría, pensada sobre todo para las generaciones más jóvenes.

Con todo, el Puerto se enfrenta a no pocos desafíos que exigen decisiones rápidas, valientes, incluso rupturistas, y, en la medida de los posible, consensuadas, por su propio bien y, sobre todo, por el de la industria que lo acoge. No podemos olvidar que el Puerto va bien porque la industria de su hinterland o área de influencia va bien. Es un termómetro de la salud económica. Una palanca más dentro de la cadena de valor. En el caso de Guixar, la solución a la falta de espacio pasa por acelerar en la Plisan, donde ya está al 50% de ejecución la nueva terminal ferroviaria, que contará con un depósito de contenedores; reorganizar internamente la terminal, con los cambios previstos y el traslado del nuevo PIF; y aprovechar al máximo los muelles hoy inutilizados.

Sobre esto último, Praza da Estrela ha confirmado que la antigua terminal de granito de Rande —que de forma eventual ha servido para almacenar vehículos de Stellantis cuando Bouzas llega al 100%— también acogerá contenedores vacíos para liberar Guixar, en una campa sin impacto visual desde la carretera. Se prevé, como es lógico, el rechazo de colectivos vecinales y del Concello de Redondela. En estos casos, la mejor solución es el diálogo. Pero el Puerto debe aprovechar todos los espacios a su disposición, porque la alternativa fácil —plantear un nuevo relleno— es mucho peor y no debe ni contemplarse.

«El futuro del Puerto no se juega solo en las cifras de mercancías, sino en su capacidad para adaptarse, liderar con responsabilidad y tejer una relación madura con su entorno»

El Puerto debe sostener su crecimiento, como desde hace tiempo defendemos desde FARO, reorganizando espacios, liberando aquellos hoy ocupados por empresas que no requieren operar a pie de muelle, y, sobre todo, apoyándose en la Plisan, el gran pulmón de suelo empresarial del noroeste. Una plataforma que debe conectarse de forma ágil por ferrocarril, impulsando proyectos de envergadura como la primera autopista ferroportuaria, que pilotará Transglobal entre Guixar y Madrid y que, como ya hemos informado, permitiría mover en cada convoy el equivalente a setenta camiones.

Es decir, se trata de aprovechar cada metro cuadrado actual junto al mar, ganar eficiencia y consolidar la plataforma logística de Salvaterra-As Neves, que en dos años recuperará el millón de metros cuadrados perdido en 2010 por una sentencia del Tribunal Supremo. A la velocidad que marcha la economía mundial y a la vista de la extraordinaria competencia internacional, dos años parece un plazo demasiado generoso. Es imperioso reducirlo.

Praza da Estrela también debe hacer mucho más para abrirse a los vigueses. Los carriles bici y Peiraos do Solpor son dos buenos ejemplos, pero el Puerto tiene que compensar más generosamente a la ciudad. Ya sea abriendo nuevos espacios de disfrute público o abordando con decisión proyectos de transformación como la prolongación del túnel de Beiramar, lo que permitiría peatonalizar y humanizar un espacio hoy vetado a la población por cuatro carriles y un tráfico denso, siguiendo el ejemplo de lo ocurrido con Areal. El deseo de los vigueses de poder volver a bañarse en el frente litoral no puede ser una quimera. Hay opciones, el puerto es consciente y hacer ese sueño realidad sería un hito. Otros puertos cercanos ya trabajan en ello, ¿por qué Vigo no?

El futuro del Puerto no se juega solo en las cifras de mercancías, sino en su capacidad para adaptarse, liderar con responsabilidad y tejer una relación madura con su entorno. Solo con visión a largo plazo, eficiencia logística y una mayor integración en la ciudad, podrá consolidarse como motor económico, referente ambiental y espacio compartido. El reto no es menor, pero las oportunidades tampoco. Vigo urge un puerto a su altura.

