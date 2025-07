Mi abuelo, mi padre y la Virgen del Carmen

Procesión ayer de la Virgen del Carmen en Vigo. / ALBA VILLAR

Esta ha sido, sin duda, una de las semanas de mayor ajetreo en el Puerto de Vigo. Y no hablo de movimiento de mercancías, escalas de buques o subastas en la lonja, sino de los preparativos para la celebración del Día del Carmen, adelantada a este sábado (aunque la fecha oficial es el 16 de julio). Muy en serio se toma la Autoridad Portuaria, sobre todo la comunidad pesquera, el tributo a la patrona y protectora de los marineros. Porque, avanzado ya el siglo XXI, Vigo sigue siendo un puerto de mar. Y a mucha honra.

La devoción, en casa

No soy muy de festejos religiosos, pero tampoco puedo obviar la devoción que se vivía en casa desde que tengo memoria por la Virgen del Carmen. Recuerdo, cuando era un renacuajo, las historias que me contaba el abuelo Ricardo, en las que aseguraba que la Virgen lo salvó de las garras de la muerte. Al menos en dos ocasiones. En una de ellas, permaneció sumergido veinte minutos —o eso contaba él— tras engancharse un brazo con las redes de pesca, que lo arrastraron hasta el fondo. Milagro o no, cuando lograron subirlo a bordo, mi abuelo, un pedazo de pan, revivió.

Ricardo honraba a la Virgen del Carmen. Decía que los protegía, a él y a los marineros que, a bordo del Sarmiento —una especie de gamela para ocho hombres— recorrían la costa desde Baiona hasta Portugal, a remo. Se encomendaban a ella cuando, en medio de la singladura, un banco de niebla los dejaba sin visibilidad (por aquel entonces no había radar, ni sonda, ni plotter). Solo quedaba rezar —ya se imaginan a quién— y afinar el oído. Me juraba el abuelo que había marineros que, a ciegas, por el ruido que hacían las olas al chocar contra las rocas, sabían en qué punto de la costa se encontraban. Entonces sí que salir a faenar era jugarse la vida.

El abuelo Ricardo Carneiro (i.), con su hijo, también Ricardo, en una foto de 2005. / FDV

Mi padre, otro Ricardo, también rezaba a la Virgen del Carmen cuando, embarcado en los petroleros de la Shell, rozaba la tragedia. Aquí tengo más frescos dos episodios. Una tormenta en el cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, donde jura que el barco —un monocasco como el Prestige— estuvo a punto de partirse en dos por la fuerza del temporal. Y otra, de la que me enseñó alguna foto, cuando, fondeados en el golfo de Tonkin, en Vietnam, el petrolero en el que trabajaba se vio en medio del fuego cruzado entre buques de guerra de la Armada de Estados Unidos y Vietnam del Norte. Todavía hoy no sabe cómo salieron indemnes de allí. Solo sabe que la Virgen del Carmen estaba en sus oraciones.

Fe y esperanza

Crecí con estas historias, seguro que edulcoradas para no traumatizar al niño. Así que, ¿quién soy yo para poner en duda el fervor de las gentes del mar por su patrona y protectora? No sé si fue suerte o intervención divina. Solo sé que mi abuelo —ya fallecido— y, después, mi padre, creen en la Virgen del Carmen. Y eso, para mí, es más que suficiente. Porque, más allá de credos, dogmas o liturgias, hay algo profundamente humano en esa fe sencilla y arraigada que nace del mar y sus peligros. Es la misma fe que, de generación en generación, ha mantenido a flote no solo barcos, sino también esperanzas.

Y mientras en Vigo —o en cualquier puerto de mar— sigan sonando sirenas, ondeando banderas y zarpando barcos, la Virgen del Carmen no será solo una figura religiosa: será memoria, consuelo y promesa. La promesa de que, en medio de la niebla, siempre habrá algo —o alguien— que nos guíe de vuelta a casa.