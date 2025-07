El problema de los jueces sustitutos (I)

Uno de los aspectos más conflictivos del proyecto de Ley Orgánica para la ampliación y el fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal es el relativo al destino de los jueces sustitutos. El proyecto regula un único proceso extraordinario para su estabilización, según terminología del propio proyecto.

El nombramiento de los jueces sustitutos y magistrados suplentes corre a cargo del Consejo General del Poder Judicial, a propuesta de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia elaborada a partir de otra que previa y motivadamente le proporciona una Comisión de Evaluación.

Desde la experiencia de muchos años puedo decir que hay jueces sustitutos buenos, regulares y malos; estos últimos son aquellos en los que se aprecian graves carencias de preparación jurídica, lo que vale tanto como decir que su designación es producto de un desacierto imputable a la Comisión de Evaluación y a la Sala de Gobierno.

De los primeros -los buenos- hay no pocos ejemplos, y ha sido su trabajo satisfactorio - reconocido por los propios magistrados titulares, sobre todo en los tribunales colegiados- lo que ha justificado su renovación y continuidad durante años.

Pero hay también algunos sustitutos cuya indigente formación jurídica no les habilita para el ejercicio, aún ocasional, de la función judicial. Desconozco cómo tal carencia pudo pasar inadvertida a la Comisión evaluadora y a la Sala de Gobierno que decidió su propuesta al CGPJ. Pero grave es también que no haya habido, en ciertos casos, control de calidad en el desempeño de su función, omisión que ha permitido la continuidad del sustituto, la cual, por cierto, ha servido de mérito para sucesivas renovaciones, de manera que el tiempo de suplencia se convertía en mérito al margen y por encima de la capacidad.

Una perversión en el funcionamiento de las sustituciones y una frivolidad en el entendimiento de la función jurisdiccional que ha acarreado enojosas consecuencias. El único control se limita normativamente a aspectos formales y burocráticos (número de sentencias, rendimiento, cumplimiento de plazos…), pero desatiende los de calidad y contenidos, extremos necesarios para afirmar la idoneidad.

Me viene a la memoria un presidente de Sección a quien, alarmados por la manifiesta incompetencia de un juez sustituto (o jueza, no recuerdo), pedí que se encargase de hacer saber a la Sala de Gobierno la inconveniencia de su renovación, dado que tanta ignorancia no era sino un peligro – y un desprestigio- para el funcionamiento de los tribunales. Fiel a su habitual desinterés por mejorar las cosas de la justicia, aquel presidente de Sección nada hizo. Así que las cosas siguieron como estaban, o sea mal, confiando el ejercicio de la función judicial a quienes debían ser apartados de ella. Pues bien, de muchas de aquellas lluvias, vienen algunos lodos de hoy. Ahora, y a destiempo, hay quienes se rasgan las vestiduras. Hay responsables, por acción y omisión, pero nadie responde.

Hay sectores de la judicatura enormemente reacios a la integración de los jueces sustitutos, porque, dicen algunos, estos entran «por la puerta de atrás sin que reúnan los requisitos de mérito y capacidad». El argumento no tiene sentido. ¿Cómo puede decirse que carecen – in totum- de capacidad aquellos a quienes las Salas de Gobierno se la han estado reconociendo durante años? Entonces ¿en virtud de qué razón fueron habilitados para el ejercicio de la función judicial, aunque fuese de modo interino?

Se ha dicho también que el proyecto de ley no es sino una añagaza del gobierno para meter «por la puerta de atrás» a «sus» jueces afines. Tampoco el argumento es de recibo toda vez que los jueces sustitutos fueron en su momento elegidos por jueces de carrera, no por el poder político. El proyecto de ley parte de un cuerpo de jueces sustitutos que ya estaba ahí, elegidos por los jueces profesionales que integraban las Salas de Gobierno.

Por consiguiente, este tipo de reproches, y otros más dramáticamente altisonantes que ven en el proyecto un asalto a la independencia judicial, deben quedar fuera del debate que a propósito de la estabilización de los jueces sustitutos pueda suscitarse.

La Comisión Europea tiene abiertos dos procedimientos de infracción por la «insuficiente transposición en España del acuerdo» sobre trabajadores interinos. Esta situación afecta, entre otros, al colectivo de jueces sustitutos. Comoquiera que nuestra legislación no prevé medidas para resolver esta situación, la Comisión reprocha a España el incumplimiento de una normativa obligatoria. Por ello, según información de prensa, aquella Comisión remitió al ministro una carta (al parecer exhibida a algunos medios, pero no a las asociaciones) para recordarle que estos profesionales, estando sujetos a las mismas funciones y obligaciones que los jueces titulares, «deben ser considerados trabajadores fijos comparables», por lo que ha pedido a España que regularice a los jueces sustitutos.

El debate, pues, debe reorientarse hacia la pregunta clave, a saber: siendo cierto que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el abuso de la temporalidad en el empleo público no genera, sin más, el derecho a pasar de funcionario temporal a adquirir la condición de fijo ¿qué procedimiento ha de seguirse para la estabilización de los jueces sustitutos que sea, a la vez, respetuoso con el marco normativo de la Constitución y las exigencias europeas? He ahí la vexata quaestio.