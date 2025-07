Os montes de Sabucedo, novamente ameazados por un modelo de xestión eólico caótico e nula planificación

A volta a escena dos tres parques eólicos Chamarrapio, Alamoceiros e Xubrintas, promovidos polo Ministerio, que comparten instalacións (outra vez tópanse coma mesma pedra, o da fragmentación), promovidos pola mesma estrutura empresarial que hai unhas semanas presentou varios proxectos conexos de cinco parques eólicos en todo o norte da Provincia, non da respiro aos Montes de Sabucedo, os seus cabalos, e as súas xentes, que veñen de rematar con enorme éxito a tradicional Rapa. A festa, coas xentes que a manteñen viva, permite manter este legado, e que Sabucedo sexa un dos bastións de resistencia á desaparición progresiva das bestas “salvaxes” que está a acontecer no país. O mesmo tempo que favorece que estes lugares alberguen hábitats de media montaña dos mellor conservados e naturalizados da provincia de Pontevedra. Estes espazos esténdense entre os montes da Conla, Aguillóns, Montouto, o Peón, os montes do Montillón e Monteagudo, formando uns planos altos cun valor ecolóxico moi relevante e alta biodiversidade. Son territorios nos que secularmente levan compartindo cabalos e lobos unha estreita forma de convivencia e de selección natural de bestas sas e resistentes.

A boa conservación destes montes débese a que estas zonas son das máis importantes para as greas de cabalos protagonistas da Rapa das Bestas de Sabucedo, que pastan libres durante todo o ano. Aquí viven os cabalos do Peón e do Santo, e estes lugares altos constitúen pastos e contornas naturais estratéxicas para a conservación tanto natural coma cultural destes cabalos e do patrimonio etnográfico asociado.

O recentemente aprobado Decreto 53/2025, do 30 de xuño, polo que se declara ben de interese cultural do patrimonio inmaterial A Rapa das Bestas de Sabucedo, inclúe estes lugares —agora ameazados por estes tres parques eólicos— como o entorno espacial destes cabalos, catalogándoos como «espazos culturais». Destácase que son áreas onde habitan ancestralmente, formando parte da «baixa» da festa: «tras a misa, a xente vaise xuntando no lugar coñecido como O Celeiro, o punto de partida tradicional para realizar a subida ata as zonas altas do Monte de Montouto, que abarca as diversas zonas do monte nas que se atopan as bestas...como os da Conla, O Cabeiro, Cádavo...».

Dado o altísimo valor ecolóxico destes espazos, a súa protección cultural e natural debería ser estrita. A construción de tres parques eólicos, que realmente son un macroparque, coa súa correspondente obra civil, con novos accesos mediante pistas inexistentes hoxe, zapatas e bases dos muíños, paso de liñas eléctricas, etc, xunto coas molestias do que supón un parque en funcionamento, ou incremento do tránsito de vehículos e de maquinaria forestal e agrícola capaz de introducir posteriormente unha maior transformación por intensificación de novos usos, suporían o principio dunha degradación dun entorno natural, que lamentablemente, xa coñecemos doutras moitas áreas de media montaña galegas. Á vez que suporían unha alteración á forma de vida na que se atopan estes cabalos. Calquera actuación que se realizara sobre eles debería estar exclusivamente orientada a conservar e protexer este espazo natural e cultural, herdado de modo ancestral, e establecer mecanismos de axuda para os seus propietarios que permitan mantelos así, pois constitúen un patrimonio cultural de todos que se conserva grazas ao seu labor.

Ademais da protección cultural que lle confire a declaración de Ben de Interese Cultural, que debería ser suficiente para desestimar de modo definitivo a instalación destes parques eólicos, o lóxico sería integrar estes espazos na ampliación da Rede Natura 2000. Actualmente, estas áreas de media montaña destacan por estar entre as mellor conservadas de Galicia.

En definitiva, a protección destes espazos non só é unha obriga legal e cultural, senón tamén unha responsabilidade ética para garantir a súa conservación para as xeracións futuras.