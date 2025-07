Retratos augustos: Raúl Velloso

Raúl Velloso tras el objetivo. / Augusto Rodriguez

En el corazón pictórico de Raúl Velloso arde un fuego antiguo, inclasificable. Como un amante fiel a la belleza más secreta, desliza su pincel con la devoción de quien conoce el misterio del color. Tàpies, viejo sabio del gesto, supo verlo. Velloso convierte edificios en cuerpos palpitantes y fusiona la Galicia brumosa con la Cuba solar en lienzos que respiran. Su arte no se firma: se reconoce. Ayer inauguró en el Palacio de la Oliva —templo renacido en arte— su última exposición. Vuelve a Miami, prepara A Coruña. Pero es Elena —mujer, brújula, alma— quien da forma a su destino. Velloso pinta el mundo como se ama lo eterno: con fervor, ironía y una leve nostalgia de lo perdido.

En el Espazo Vigo con 10 amigos de otra generación y no poco merecimiento

Me fui a cenar otra vez al Espazo Vivo, ahí en Camiño de Fixón de Casal do Monte donde Serxio Crespo promueve un ensamblaje entre la agricultura, las artes y la gastronomía vegana con gran fe culinaria y gran respeto al producto. Me fui con unos diez amigos de mi hija, cada uno de ellos con una historia y un saber a sus 40 o 50 de mucho merecimiento imposibles aquí de reseñar. De la música Marco Maril y Ana , de la aventura africana Manu López, del arte visual Judit Adataberna o Iria Vázquez, del cine Beli Martínez, Ángel Sánchez y Andrea Bussman... Fue un encuentro como devocional, de gran conexión y fortuna afectiva, y al llegar nos recibió en el exterior la música tradi de kornoj, el grupo de Chuchi y Xela, música de raíz gallega y castellana. Grandiosa la cena, una experiencia culinaria vegetariana de altura, tocada por ese mimo artesanal que imprimen a cada plato, aunque no me pidáis que loscite porque sus ingredientes, en su mayor parte allí cultivados, son de difícil memoria. Es cierto lo que dejó escrito uno de sus visitantes: «Un ambiente relajante. Todo delicioso y con ingredientes cultivados en el mismo terreno del restaurante».

Y hoy, loa y alabanza de la Cofradía de la Cigala al rey de los crustráceos

Pero si ayer tuvimos cena vegetariana allá por la naturaleza salvaje de nuestros montes de Peinador, hoy gozaremos en el Náutico de Vigo de una comida con el placer inequívoco, incitante, irrenunciable de la cigala. La Cofradía de la Cigala tiene su fiesta y a las 11.30 h estaré en el antiguo Rectorado (Oporto, 3) para leer el pregón ante cofradias diversas venidas de fuera de Galicia y el reverendo Caballero, que será nombrado cofrade de honor, así como Cofrades de Mérito a David Regades (delegado en Zona Franca) y a quien esto escribe por no sé qué mérito. Después, foto de familia allí mismo y desfile de las cofradías con sus estandartes con el presidente Enrique Rodríguez Covelo al frente hasta el Náutico, donde habrá representación de grupos regionales antes de asaltar a al gran ejército de cigalas dispuestas en las cocinas de la acuática institución.