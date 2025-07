Pescadores, turistas y pulgas marinas

El otro día visité, en las Rías Baixas, una de esas playas de difícil acceso, que suele tener pocos visitantes y que se mantiene, rodeada de una frondosa vegetación, bastante prístina. Enseguida me llamó la atención que aquel pequeño arenal estaba lleno de pulgas marinas. Inmediatamente me recordó mi infancia. En la playa de Chancelas, en la costa norte de la ría de Pontevedra, en donde yo pasaba mis larguísimas vacaciones escolares, hacía ya bastantes años que esos pequeños crustáceos habían desaparecido. No soy biólogo y, por tanto, no puedo saber las causas exactas de por qué están desapareciendo de nuestras playas, pero imagino que la remoción de algas y la limpieza de los arenales con tractores que realizan diariamente los municipios de la zona, para preparar la temporada turística, tienen mucho que ver con ello.

Aquellas inofensivas pulgas invadiendo la arena húmeda de la marea baja me llevó a reflexionar sobre la caótica y muchas veces injusta y contraproducente legislación medioambiental que nos rodea. Es decir, para evitar las algas y, en consecuencia, me imagino que, para algunos, las molestas pulgas marinas, las administraciones locales las erradican alegremente obviando el papel que tienen en el ecosistema. Mientras que, en un esfuerzo por revertir este proceso, biólogos de la Universidad de Vigo han venido plantando miles de pulgas de mar en la ría, en un intento por recuperar la especie.

Pero no se acabaron ahí las paradojas a las que me llevaron mis reflexiones. La siguiente es la relativa a la pesca deportiva. En este punto tengo que reconocer que no soy neutral. Soy un gran forofo de la pesca, la de caña, pero más especialmente la pesca submarina. Es una afición que mantengo desde crío, cuando me regalaron mi primer arpón. Desde entonces he pescado en todo el litoral gallego.

Sin embargo, para mi gran sorpresa, he venido contemplando cómo, a lo largo de los años, se iban limitando los derechos de los pescadores submarinos y ampliando los de la pesca comercial. Es lógico y lo hacen todos los países, que se limite el número de capturas y el tamaño mínimo de las mismas, ya que se supone que la pesca es para el autoconsumo, así como se restrinjan determinadas especies, fundamentalmente mariscos, que nada tienen que ver con la pericia del pescador.

Pero no nos engañemos. El impacto medioambiental de la pesca submarina, y más con esas regulaciones lógicas, es mínimo, sobre todo si lo comparamos con la pesca industrial con trasmallos. Sin embargo, además de limitaciones de peso de capturas por persona y día, en Galicia se ha creado una especie de «persecución» al pescador deportivo, en una especie de «el mundo al revés», como si su actividad y no la de la pesca industrial fuese peligrosísima para la biodiversidad marina. Así, algunas de las otras limitaciones establecidas para la pesca submarina en Galicia rozan, a mi juicio, como antiguo jurista, la inconstitucionalidad y no sería de extrañar que si no se cambian terminen en algún momento en el alto tribunal. ¿Por qué? Pues porque se han establecido dos limitaciones tanto temporales como espaciales fuera de toda lógica, sin ningún tipo de rigor científico y claramente discriminatorias. Las temporales no tienen nada que ver con vedas, (que en algunas especies sí se mantienen y que, de nuevo, es respetable que se introduzcan), simplemente se trata de una caprichosa distribución sobre qué días del año se puede pescar y en cuáles no. Es decir, salvo del 1 de mayo al 30 de septiembre solo se puede pescar fines de semana y festivos. Algo que resulta absolutamente surrealista, injusto y absurdo y que no obedece a ninguna lógica conservacionista seria.

La limitación espacial estableciendo, más allá de la lógica entendible de prohibición en los parques nacionales y las zonas especialmente protegidas, sobre amplios espacios del litoral de las rías en los que no se permite la práctica es aún más caprichosa e hiriente porque, de nuevo, no responden a razones de protección del medio ambiente, ya que las mismas limitaciones no se establecen, sin embargo, para la pesca comercial que esa, aunque necesaria, cualquier persona sensata entiende que al ser extractivamente infinitamente superior sí puede tener un impacto medioambiental. De nuevo, estamos en una especie del «mundo al revés» y de una norma arbitraria y discriminatoria.

Son algunas curiosísimas paradojas de cómo se entiende o, más bien, se malentiende la protección ambiental de nuestras costas. Me malicio las razones ocultas del por qué se ha legislado de manera tan injusta, pero dejo al lector que saque sus propias conclusiones.

Y una última reflexión. Es absurdo que la pesca deportiva no sea de competencia estatal y que un gallego, y en consecuencia español, que quiera pescar en todo el litoral del Estado deba sacarse una licencia por comunidad autónoma con costa, licencias que por cierto no son nada baratas. Pero, bueno, ahí ya entraríamos en otro terreno mucho más complejo y polémico.