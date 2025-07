Desembarco de turistas por el centro de Vigo. / Pablo Hernández Gamarra

Por suerte, aún son minoría. Pero, por lo que veo cada día en la calle —y con la experiencia que da vivir en un municipio de «excelencia turística» (que suena la mar de bien, aunque en la práctica no aporte nada especial)—, cada vez hay más turistas maleducados. Incivilizados. Es como si, por el mero hecho de estar de vacaciones, tuvieran patente de corso para hacer lo que les plazca. Y nunca nada bueno.

Por ejemplo, aparcar en las aceras, en las entradas de garaje o en cualquier otro sitio prohibido. Me juego la soldada, como suele decir Fernando Franco en su Mira Vigo, a que eso, en sus ciudades o pueblos, no lo hacen. Estoy convencido. Pero claro, de vacaciones… todo vale. Pues no.

No se cuestión de edades

Y esto no va de edades. No me vale el «es que esta juventud de hoy en día…». La cosa está igualada. He visto a personas mayores, con alto poder adquisitivo —a juzgar por los carruajes que manejan—, aparcar delante de la puerta de mi casa y, cuando tras llamar a la Policía Municipal aparecen dos agentes, salir del paso con un «disculpe, no sabíamos, somos de fuera». Y la mayoría de las veces, les funciona. Retiran el coche —eso sí, después de esperar un buen rato, porque suelen estar de picoteo— y hasta luego, Mari Carmen.

Turistas en la calle. / Marta Jara

Lo peor es cuando quienes practican esta chulería son turistas con segunda residencia, es decir, que saben perfectamente que ahí no se puede dejar el coche. ¿Harán lo mismo en su lugar de origen? Ya les digo yo que no.

Pero claro, como estamos de vacaciones, carta blanca. Y si son chavales y salen de fiesta, pues ya se sabe: botellón y consecuencias. Desde suciedad hasta rotura de mobiliario urbano, ruidos, desperdicios... Ya he perdido la cuenta de las veces que me han reventado los retrovisores de una patada «por hacer la gracia». O se han tomado unas copas —espero que a mi salud— subidos al capó del coche, como si fuese suyo. O se han aliviado —en todos los sentidos— en el portal de casa. No exagero. Viva el verano.

¿De qué vale la excelencia turística en estos casos?

Aunque los mayores sufridores de la mala educación de algunos turistas son los hosteleros. Y no me refiero a mesas a deshoras, reservas fantasma o los famosos «simpas», sino a las continuas faltas de respeto al personal. Y si no, que se lo pregunten al hostelero vigués más famoso esta semana, el libanés Samir Slim, del restaurante Mimassa. Expulsó —según su versión— a un grupo de turistas israelíes después de que estos lo insultasen tras identificar una bandera de su país en el local, al grito de «fuck Líbano» y «fuck Palestina». Decenas de miles lo han visto en redes sociales. Un episodio a todas luces triste, lamentable, que da una idea de la polarización extrema que sufre este país… y, me atrevería a decir, el mundo entero.

Al final, queda una sensación amarga: ver cómo algunos confunden descanso con impunidad, vacaciones con desmadre, y turismo con invasión. Ni la marea es capaz de limpiar la mala educación.

Si de verdad queremos ser un destino de excelencia, empecemos por exigir excelencia también a quienes nos visitan. ¿No?