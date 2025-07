Dos mundos

Un periódico, como he comentado en más de una ocasión, es algo complejo. Yo lo suelo comparar con un puzle que montamos cada día con el propósito, quizá más apropiado sería decir esperanza, de reunir en un puñado de páginas (y desde hace décadas en nuestra edición digital) aquellos contenidos más relevantes que permiten haceros una composición relativamente atinada de lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas. Desde su salida a la calle en 1896 (43 años después de la aparición de FARO DE VIGO) The New York Times lleva en el frontispicio de su cabecera el lema "All the News That's Fit to Print", o sea, todas las noticias que merecen ser impresas. Sé que es una frase un tanto grandilocuente, si queréis exagerada, pero me parece una declaración de principios que goza de plena vigencia. Al menos esta aspiración se mantiene intacta en nuestro periódico. Eso no significa que no nos equivoquemos. Errare humanum est.

Si sobrevolamos las páginas de FARO veremos que en ellas conviven el conflicto, la contradicción, la paradoja, el contrasentido. Es normal, porque esa tensión, esa dialéctica, incluso la confrontación forma parte, por desgracia, del alimento diario de nuestro (pobre) debate ciudadano. Hoy me gustaría detenerme en alguna de esas paradojas que contribuyen al desconcierto, al desasosiego, incluso al malestar que vivimos. Veamos.

La misma semana que familias gallegas reciben a más de 300 niños saharauis para que disfruten de un verano digno, alejados de sus penosas condiciones diarias en campamentos en el desierto del Sáhara, publicamos la propuesta de Vox de repatriar hasta ocho millones de inmigrantes (incluidos los que han nacido aquí, llamados eufemísticamente de segunda generación, cuando en realidad son españoles como tú y como yo). El partido ultra utiliza términos como “remigración” o “gran reemplazo”, expresiones que nos retrotraen a las páginas más negras de la historia (como las protagonizadas por el nazismo). A Vox le indigna la presencia de migrantes y quiere expulsarlos ya. Y avisa a Feijóo que esa será una condición inexcusable para que cuente con su apoyo para conquistar La Moncloa. Porque los migrantes, para ese partido, solo traen miseria, violencia y desintegración de la cultura patria, signifique esto lo que signifique. Así que hay que frenar esta invasión.

La exigencia de Vox choca, en mi opinión, con el sentir general de los gallegos, un pueblo migrante por excelencia. Y con los datos. Según el Banco Central Europeo, una institución no precisamente roja, el 80% del PIB de los últimos cinco años en España ha sido impulsado por los trabajadores venidos de fuera. Al mismo tiempo, nuestros empresarios no hacen más que solicitar más mano de obra y llaman a flexibilizar el proceso de llegada de extranjeros. La industria los necesita con urgencia, pero también la hostelería, el comercio o los servicios sociales (¿cuántas veces vemos en nuestras calles a migrantes cuidando de nuestros mayores?) Pero, ojo, no debemos abrirles las puertas solo por razones económicas y egoístas, sino por un sentido de humanidad. Una cosa es ordenar los flujos migratorios para evitar el caos, que se debe hacer, y otra muy distinta es blindar las fronteras y expulsar a los que tienen otro color de piel, otras costumbres u otras creencias religiosas.

Por eso extraña también que un país como el gallego tenga problemas económicos para aceptar a 300 migrantes menores (que han huido de su país para evitar la miseria, el hambre o la muerte) y, sin embargo, no tenga empacho en destinar millones de euros de las arcas públicas (sí, millones) para contratar a supuestas estrellas musicales. La mayor parte de las administraciones públicas (desde la Xunta a los gobiernos de las grandes ciudades) destinan cada año cantidades extraordinarias a pagar a artistas que cobran cachés indecentes por un par de horas de show. Artistas que no saben ni en dónde están, ni les importa. Llamadme carca, viejuno o demagogo-populista, pero yo veo ahí una contradicción flagrante. O hay dinero o no lo hay. Punto. Algunos pensarán que estoy mezclando churras con merinas. Puede ser. Solo digo que las churras y las merinas tienen derecho a comer… y a vivir.

Como también veo una paradoja formidable que, por una parte, el Gobierno esté dándole una vuelta de tuerca a los propietarios de pisos que no quieren arrendarlos y los mantienen vacíos (incluso amenazándolos con penalizaciones económicas) y al mismo tiempo constatar cómo los dueños de una vivienda tardan más de un año en que se ejecute el desalojo judicial de los inquilinos que no pagan el alquiler.

Produce repugnancia constatar cómo la corrupción sigue instalada en la gestión pública. Cómo algunos golfos se lo siguen llevando calentito con mordidas escandalosas. Cómo nos roban. Ahora es el turno de los Cerdán-Ábalos y Koldo. Antes fue el de otros. Mañana dios dirá. Y produce estupor comprobar cómo los discursos de los responsables públicos se invierten. Los acusadores de antaño utilizan los mismos argumentos (yo no sabía nada, son solo unos pocos, nos han traicionado, etc) que los que empleaban los que hace unos años eran señalados como corruptos. Las lecciones de dignidad, honestidad y decencia van por barrios. Aquí nadie se va, porque, pase lo que pase, los malos siempre son los otros.

Está claro que no vivimos en un mundo, sino en al menos dos. El mundo de las personas normales, o sea el mundo real, y el otro. Luego que no nos vengan a hablar de desistimiento hacia la vida pública, el desprestigio de la clase política o la polarización. Se lo han ganado a pulso.

P.D. De la masacre del pueblo palestino en Gaza y de la posible candidatura de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz, ya ni hablamos. Pensaréis que es el peor humor negro imaginable, pero, ojo, no lo descartéis. En 1973 lo ganó Henry Kissinger, el mismo que bañó con napalm Vietnam y Camboya y que fue la mano que estuvo detrás de golpes de estado en Latinoamérica.

¡Buen finde!

