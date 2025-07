Veteranos del club de baloncesto Bosco, que este año celebraron su 75 aniversario. / Faro

Pues ahí los veis un año más en los salones del Náutico. Cuántos placeres deportivos han regalado a los vigueses antaño, cuando la sangre hervía por sus juveniles venas. Son los Veteranos del Bosco, que este año celebraron el 75 aniversario de la fundación de este club baloncestista. Magdalena, uno de ellos, entregó un retrato pintado por él mismo del presidente del Bosco, Antonio García Hermida, que recibió su hijo. ¡Bosco tracatrá!

Ecologismo, feminismo y pedagogía: un seminario para agosto en Caldelas

Me doy de bruces con mi dilecta Maribel González Muñoz, quien tan grande trayectoria tiene en el mundo teatral, y me habla de un encuentro de ecologismo, feminismo y pedagogía que se celebrrá entre el 27 y 30 de agosto en a Abadía do Pelouro, hermoso lugar en Caldelas de Tui, a pie del Camino Portugués de Santiago. Organizado por Ecologistas en Acción (contacto Maribel 658 90 36 52), lo que se os propone a quienes pueda interesar es una parte práctica, que permitirá la creación de un espacio de convivencia ecofeminista, denominado Natureza e Creatividade, donde se debatirán colectivamente los temas y actividades de una propuesta pedagógica feminista sobre la relación entre la Educación y la Naturaleza. Y una parte teórica que consiste en una exposición y un debate sobre la relación ecofeminista, la naturaleza y la educación. El objetivo es brindar a las mujeres asistentes a este seminario formación teórica especializada sobre ecofeminismo.

Y Galaxia lleva los libros a la música de PortAmérica

¿Sabéis que el festival PortAmérica, que con redoblado éxito cerró sus puertas, tuvo por vez primera presencia del mundo editorial? Allí estuvo la editorial Galaxia, allí presentó alguno de sus libros y autores y por tal novedad debería yo haber brindado con Sara Valcárcel, su responsable de Comunicación. Alegrémonos, porque como dice ella, hay iniciativas que nos hacen decir «¡ya era hora!». Y la participación de la literatura gallega en el Festival PortAmérica 2025 es una de ellas. Porque «cuando una editorial como Galaxia se atreve a salir de los espacios tradicionales del libro y se compromete a estar donde está la gente (en un festival de música, cultura y juventud), está haciendo algo mucho más importante que una presentación; está abriendo camino». La clave es, dice ella, comprender que hay mucho más que nos une que lo que nos separa. Que las letras y la música beben de las mismas fuentes. La literatura no es una isla a la que solo se puede acceder mediante la erudición. Es una forma de estar en el mundo. Como el sonido, como el arte urbano, como la letra de una canción cantada por miles de peersonas abriendo camino. La clave es, dice ella, comprender que hay mucho más que nos une que lo que nos separa en una noche de verano.