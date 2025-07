«See you TONIGHT Vigo!!!»

Jennifer Lopez hace historia en Pontevedra / Faro

La verdad, no entiendo tanto revuelo porque la diva del Bronx —que parece haber hecho un pacto con el diablo o tiene al mejor cirujano plástico del mundo para estar igual, o incluso mejor, que hace veinte años—, es decir, Jennifer López, o JLo para los muy fans, haya confundido hasta en tres ocasiones Pontevedra con Vigo.

Me pongo en su lugar —ya me gustaría— y también me confundiría. Porque lo primero que vio tras aterrizar en un jet al alcance de muy pocos en Peinador fue eso: un letrero bien grande que pone VIGO. Bueno, y a su derecha, una lata gigante de 1906 en la antigua torre de control, que aún no sé muy bien qué pinta ahí.

¿Error o estrategia?

Tampoco es tan difícil equivocarse, teniendo en cuenta que Vigo prácticamente cuadruplica en población a la Boa Vila. Y porque, hay que reconocerlo, la primera ciudad de Galicia está de moda: por todo, desde el Eurocelta hasta la Navidad, pasando por O Marisquiño... Así que JLo, o quien lleve sus redes sociales, quizás no se equivocó. Tal vez, simplemente, actuó con inteligencia. O tal vez —y aquí entro en modo conspiranoico localista— este concierto, que por lo que he leído a mi compañera Coco Vecino fue espectacular y quedará para la historia de las grandes citas musicales de la capital pontevedresa, estuviese pensado en un principio para Vigo. Uhm...

Vigo y Pontevedra: un eje necesario

Pero dejando las teorías aparte, el despiste reincidente de JLo —tres veces confundiendo Vigo con Pontevedra, ojo— viene que ni pintado para recordar que el eje Vigo-Pontevedra hay que entenderlo como un todo. Como una gran área urbana, sin más fronteras que el inaceptable peaje de Rande. Porque unidos, Vigo y Pontevedra, somos más fuertes. Casi 600.000 gallegos que deberían hacer valer su peso demográfico y económico, en Galicia y en España. Y no remar cada uno en dirección contraria.

Por eso no tiene sentido mantener ese peaje. Como tampoco lo tiene que no exista un servicio de Cercanías digno que conecte eficazmente ambas ciudades.

Un tren de Renfe en la estación de Vigo-Guixar en una imagen reciente de archivo / V. Currás

Conclusión: mirar al futuro juntos

Así que, más allá del desliz geográfico de JLo —o jugada maestra de marketing, que nunca se sabe—, lo importante es que, por unas horas, todos miramos hacia el sur de Galicia con ojos de admiración (y un poco de envidia, también). Porque si una estrella internacional puede poner el foco donde nosotros a veces solo vemos rivalidad, quizás sea hora de que empecemos a ver lo evidente: que Vigo y Pontevedra no compiten, se complementan. Y que, con o sin diva del Bronx, ya va siendo hora de que este eje se tome en serio. No solo para llenar conciertos, sino para construir futuro. Juntos.