Cuando Europa entró en España

Parece que fue ayer y han pasado ya cuarenta años desde que España firmó su entrada en lo que hoy llamamos Unión Europea. El avance en libertades, prosperidad y buen rollo ha sido tan espectacular que cuesta reconocer hoy al país de 1985. Más que entrar España en Europa fue Europa la que de verdad entró en España.

Muchos pensarán aún que las autovías, los puertos, las redes ferroviarias, los AVE y otras infraestructuras han estado siempre ahí. Pero qué va. Sin las muletas financieras que nos proporcionó la Unión, esa jauja sería del todo impensable.

Quienes ahora se quejan de las paguitas y subvenciones han olvidado, seguramente, las copiosísimas ayudas de la UE que durante cuatro decenios le han levantado la paletilla a esta parte de la Península.

Cierto es que en los últimos años hemos pasado a pagar más de lo que recibimos, detalle del que no queda sino deducir que este ha dejado de ser, por fin, un país mendicante. Lo que no quita, claro está, que siga recibiendo decenas de miles de millones a cuenta de los fondos Next Generation.

Europa es una red de seguridad contra el infortunio, pero no solo eso. El enorme crecimiento económico ha traído también consigo una mudanza de hábitos de la población que acaso sea tanto o más importante que el dinero.

Poco queda, desde luego, del país mediopensionista que era España hace cuarenta años. De correr a los perros a pedradas hemos pasado a adoptarlos como perrhijos; los automovilistas ceden el paso al peatón en los pasos cebra; las calles están limpias en general, y hasta los turistas alaban la seguridad del país y la cortesía de su gente.

Aún discriminadas en el mercado de trabajo, las mujeres han pasado a ser mayoría en la Universidad, rasgo que hace décadas admirábamos de los países nórdicos. No extrañará, por tanto, que España sea una de las escasas 24 «democracias plenas» existentes en el mundo, a juicio del Democracy Index que valora la buena salud de las libertades civiles, la igualdad y el respeto al diferente.

Nada de esto hubiera sido imaginable sin esa Europa a la que con frecuencia se reprocha su exceso de burocracia. Es cierto. Las prolijas directivas de Bruselas parecen a veces cómicas en su ansia por regularlo todo, incluyendo las tapas de las botellas de plástico. Pero no es menos cierto que gracias a esa política de tiquismiquis, los productos europeos son los que mayor garantía de calidad y salubridad ofrecen.

Los que mejor delatan el éxito de Europa son los que quieren acabar con ella. Igual no es casualidad que los Estados Unidos de Trump y la Rusia de Putin coincidan en su propósito de demolición de la UE. O que la extrema derecha nacionalista y parte de la ultraizquierda compitan en denigrar a este club de naciones que se ha convertido en una isla de libertad y bienestar dentro de un mundo que empieza a dar miedo.

Quizá exagerase un poco Josep Borrell cuando dijo aquello de que Europa es un jardín rodeado de selva. Como quiera que sea, a España —que también pagó su precio por la entrada en la UE—, no le ha ido del todo mal. Al menos, nos han europeizado.