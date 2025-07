Parasitas na «res publica»

A palavra «parasita» neste contributo aplicaria-se em sentido figurado às pessoas que vivem das outras ou das instituiçons públicas, obtendo alimento e outros benefícios materiais ou imateriais e nom raro causando muito dano. A unidade lexical «res publica» do latim apresentaria o conceito de que o povo seria o soberano, governando o Estado por meio de representantes investidos nas suas funçons em poderes distintos (por exemplo, Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário).

Num Estado em que um conjunto de valores como a honestidade, a honradez, a bondade, a responsabilidade, a dignidade, a democracia... considerados universalmente como norteadores das relaçons sociais e da conduta dos homes está em crise em determinados territórios que vam caminho do fracasso absoluto, e o que seria ainda mais grave da destruiçom física, pessoal e mental dessas parasitas, circunstâncias que favoreceriam o cumprimento da máxima existente na sabedoria popular: «Quem mal anda, mal acaba». Lamentavelmente, a gente do comum que observa assombrada a deshonestidade, a maldade, a carência de honorabilidade, o cinismo, a falácia, a imoralidade, a corrupçom, o autoritarismo... está inerme, indefesa.

Nas conversas com os nossos competentes amigos e colegas sempre nos perguntamos que podemos fazer na nossa condiçom de cidadaos preocupados polo presente e futuro para as nossas famílias, porém a resposta nom é simples, porque é notório que os organismos ou as entidades preparadas, estabelecidas ou concebidas para atuar perante estes graves problemas legais, jurídicos, sociais ou económicos que podem dispor de certas competências estabelecidas pola Lei, quase todas estám colonizadas polo Poder, o processo foi lento e durou vários anos, mas finalmente fôrom anuladas, ou muito debilitadas por carecerem de funçons.

Estes exemplos de corrupçom chegam até o extremo de elaborar terminologia lingüística confusa, manipulada por eufemismos, mudando o conceito, ou significado acorde com o sentido próprio das palavras em relaçom com o contexto e os antecendentes históricos. Esta circunstância acarreta que a gente perda a sua liberdade, pois a palavra é umha das grandes ferramentas da linguagem para que exista a liberdade.

Na História universal e mesmo na Bíblia sobreabundam exemplos do castigo que tivérom esta classe de pessoas indignas por parte da justiça humana, porém também existem casos concretos de que onde nom chegou a justiça humana pudo ter chegado a justiça divina.

Esta problemática poderia subsanar-se parcialmente com um acordo estabelecido num quadro de consenso entre os diferentes agentes políticos, sociais, económicos, legislativos e culturais, mas parece que devemos deixar toda esperança.