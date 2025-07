Con el agua al cuello

Vista de la playa de Samil en Vigo. / Alba Villar

La siguiente conversación tuvo lugar a mediados de mayo en Salinetas, Telde, durante una visita a mis cuñados —y sobrinos—, ambos miñoranos, aunque llevan más de dos décadas afincados en Gran Canaria.

—El clima está loco. El año pasado hubo días en los que el agua superó los 22 grados en plena ría [de Vigo], no sé a dónde vamos a llegar —comenté durante una cena en la que, cómo no, hablábamos del cambio climático.

—¡Qué dices! No puede ser. Ni aquí en Canarias está tan caliente —me replicó mi cuñado, licenciado en Ciencias del Mar, por lo que algo debe saber del asunto.

—Verás este verano —le respondí.

Récords alarmantes

Como podrán imaginar, la semana pasada le envié la información de mi compañera Sandra Penelas con un «¿Ves?» confirmando mi pronóstico: el agua batió un nuevo récord con 23 °C a finales de junio. Ah, y 19 °C en las Cíes. Y esto solo acaba de empezar.

Habrá quien vea el lado positivo: así da gusto bañarse, sin esa sensación de que se te hielan los dedos ni el dolor de cabeza si se te ocurre bucear sin neopreno. Incluso habrá quien haga chistes malos —ahora que se ha abierto la veda del cefalópodo más famoso de los mares— diciendo que mejor así, porque el pulpo ya sale cocido del agua; o los mejillones, o las nécoras.

Un problema global

Pero estos récords no tienen nada de bueno ni de gracioso. Todo lo contrario. La temperatura media de las rías lleva más de 50 años subiendo, y cada vez es más habitual registrar medias por encima de los 18 °C. No hace falta ser oceanógrafo para que a uno se le enciendan todas las alarmas. Basta con leer un poco a quienes sí saben para comprobar que ese aumento de temperatura implica menor riqueza marina, biodiversidad y producción acuícola, de la que depende buena parte de nuestra economía y el sustento de miles de bocas.

Y no, no es solo cosa de Galicia. Lo que estamos viendo en nuestras rías forma parte de una tendencia global, documentada por científicos de todo el mundo: los océanos se están calentando a una velocidad sin precedentes. En 2023, la temperatura media de la superficie oceánica global alcanzó máximos históricos. Desde el Caribe hasta el Mediterráneo, desde la Gran Barrera de Coral hasta el Golfo de Maine, los ecosistemas marinos están bajo presión, y sus consecuencias no entienden de fronteras.

Un futuro incierto

El mar está cambiando. Y lo está haciendo tan rápido que muchas especies no tienen tiempo para adaptarse. Lo que empieza con un grado de más en el agua termina con corales blanqueados, migraciones alteradas, especies invasoras y bancos pesqueros diezmados. Lo que empieza con un récord de temperatura en la ría acaba afectando a mercados, empleos, cultura y modo de vida.

Así que estos récords son, en realidad, malas noticias. Muy malas. Noticias que exigen una reacción inmediata si no queremos que nuestras rías —y nuestros mares— dejen de ser auténticos vergeles submarinos para convertirse en desiertos estériles. Ya lo estamos viendo en el Mediterráneo. ¿De verdad queremos eso también aquí?

Tres jóvenes, disfrutando de un baño en la playa de Samil. / Alba Villar

No podemos seguir esperando a que el agua nos llegue —literalmente— al cuello, por muy calentita que esté. El tiempo de las advertencias hace rato que pasó. Ahora solo queda actuar o resignarnos a contemplar cómo lo que un día fue orgullo y sustento de Galicia —y de tantos otros lugares del mundo— se nos va deshaciendo entre los dedos, como sal en el agua… a 23 °C.