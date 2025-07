Jesuitas: la promo del 84-85

Promoción de Jesuitas del 84-85. / Faro

No me digáis que no están de muy buen ver estos que veis, a pesar de que los años han pasado desde aquel 84-85 en que dejaron las aulas y los pupitres de los Jesuitas. Ellos no se explican que hayan pasado 40 años, si parece que fue ayer cuando se rencontraban todos los días, hormonas disparadas, inteligencia fresca y a punto. En el reencuentro que tuvieron en el Attica21, con Ana María Pereira Molares (de rojo) y Javier Velasco de padrinos, llevaron ya el carro de la experiencia. Tras un arduo trabajo de localización, a partir de 300 nombres con 100 localizados, memoria y afectos se dieron la mano.

El Mos de Nidia y la activa marcha que mueve su agenda

Yo ya avisé a alguna de mi gente conocida, como por vía intermedia al director de Play Doc, Ángel Sánchez, que tuviera cuidado al posar con el bien hecho conselleiro de Cultura, Jose López Campos, porque sus dos metros juegan malas pasadas y convierten a quienes están al lado en figurantes de algo así como como el cuento de Gulliver en el país de los enanos. ¡No te pongas al lado, mete por medio a un despistado! Pues eso le pasa a Nidia Arévalo, la activa alcaldesa de Mos, con Vigo. Visto por encima, a mí Mos me parece un municipio sorprendente por su nivel de actividades, pero tener a lado a la para ellos gigantesca Vigo es recibir sombra de continuo, como si pones a la bien hecha alcaldesa junto al conselleiro bien hecho. Y eso, a pesar de su eficacísimo gabinete de Prensa. Estoy leyendo solo las actividades de junio y quedo alelado: andainas, patinajes, festivales infantiles, de folk, de teatro, campamentos de conciliación, citas literarias, la Festa da Rosa con actuaciones como la de Juan Magán, torneos de fútbol, ajedrez, y sin que falten chupinazos y misas. ¡Y me he quedado en la mitad!

Aquel Aitor Santomé que conocí de alumno en el EISV, hoy fotógrafo en Londres

Acabo de reencontrar, recién llegado a Vigo desde Londres, con un vigués al que conocí hace 14 o 15 años como estudiante en la Escuela de Imagen y Sonido, allá por el 2010/11, y al que siempre solía publicar algunas de sus fotografías en esta sección por el buen tiento que advertía en ellas. ¡Bienvenido, Aitor Santomé! Mucho ha cambiado durante estos años, y ahora reside en Londres. Este pasado fin de semana publicó su primer libro de fotografía, presentado como un scrapbook con un montón de extras y colaboraciones súper chulas. Es un diario personal a bordo de un crucero gay, en colaboración con el artista Humberto Cruz (I Scream Colour) conocido por su trabajo para la cantante Karol G (Mañana será bonito), un proyecto de cinco años y ciertamente una carta de amor al colectivo LGTBQ+. Después de sus estudios en Vigo se mudó a Madrid, donde trabajó en Daylight studios un tiempo e hizo el salto a Londres, comenzó a trabajar para el fotógrafo Merio Testino como Picture Editor y exhibition and books assistant. Después de cuatro años en la compañía decidió saltar solo por su cuenta, y desde el 2016 está establecido como fotógrafo. ¡Enhorabuena por tu ascendente trayectoria, querido Aitor!