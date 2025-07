«In eligendo o in vigilando»

La elección y nombramiento de Louzán como presidente de la federación de fútbol ha hecho correr ríos de tinta. Por su relevancia -y a título de ejemplo- reproducimos declaraciones de la ministra y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría que, entre otras lindezas, se despachó a gusto difundiendo un montón de expresiones de variado pelaje. Las resumimos: «Es muy difícil de explicar y de entender que una persona que está condenada (sic) por prevaricación asuma la presidencia» o «Si se ratifica la condena a Rafael Louzán …». Los referidos enunciados claman al cielo pues la ilustre dama no parece sobrada de conocimientos lingüísticos

El despropósito que referimos en el apartado que precede no tiene la condición de único. Ni siquiera el de más grave: El delito de prevaricación «in vigilando» al que alude la portavoz –y por el que está condenado el otrora investigado- solo existe en las iluminadas entendederas de la susodicha y sus acólitos. Dicho en paladino: No existe el delito al que aluden; la afirmación del número que antecede resulta irrefutable en Derecho por mor de sentencia del más Alto Tribunal, el TS que, el 7 de febrero del año en curso, dictó sentencia mediante la cual los magistrados consideran que los hechos probados no constituyen un delito de prevaricación administrativa porque este no existe…».

Osea: Con independencia de lo que resuelva el juzgador, los investigados están en el entorno de la portavoz y sus acólitos. ¿Por falta de vigilancia (in vigilando) o por mala elección (in eligendo)?: Seguramente, por ambos motivos. Y… mal que le pese a la señora portavoz, con Louzán libre de juzgados y al servicio de todos. «¡Hai que roélo!».

*R.García es profesor de Criminología