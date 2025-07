1972-1975: Reconto de sombras

O 10 de marzo de 1972 unha demostración obreira ferrolán foi tiroteada na Ponte das Pías pola policía franquista. Morreron dous traballadores: Amador Rei e Daniel Niebla. A Cidade Departamental resultou tomada polas forzas policiais e militares; ss comunicacións telefónicas cortadas e outras restricións alarmantes. En Vigo tiveron lugar xuntanzas, entre elas a de Organización Obreira, que se convocou con carácter de urxencia no colexio de Manuel Pousada. Redactouse un chamamento aos traballadores de Galicia e pediuse un paro xeral de protesta. O día 12, varios centos de persoas acceden á Porta do Sol viguesa. Corpos antidisturbios intentan disolvelos pero os grupos fanse e desfanse segundo citas precisadas previamente en segredo.

A nosa memoria dá, agora, unha virada involuntaria. Represéntasenos o rostro de Xosé Ramón Reboiras Noia, un mozo de Teis e exalumno noso no instituto Santa Irene. Reboiras nesta acordanza sempre vai en compaña de Xosé González Martínez na frecuentación da Asociación Cultural de Vigo. Ingresarán na UPG, formando un equipo, que soubo dirixir con acerto a organización. Vexo a Reboiras agora en compaña de Darío Xohán Cabana traballando no aparato de propaganda da UPG. Ao lonxe, Carmiña Graña terá que refuxiarse ao pouco tempo en París. Reboiras redactou informes, organizou periódicos clandestinos e promoveu xermolos sindicais e antes de ser morto a tiros nun portal de Ferrol o día 12 de agosto de 1975.

E de seguida peta nas portas do corazón, igual que petou moitas veces nas portas da miña casa, Xosé Humberto Baena, quen en 1972 era un militante mozo, xovial e impregnado de curiosidade. Un vigués de Sárdoma cuxa primeira vocación fora poética. Matriculouse Baena na universidade de Compostela e participou do multipartido de esquerdas españolas radicais ata ser detido en varias ocasións. Baena tiña unha voz toante e rexa que contrastaba ca súa aparente febleza corporal. Foi acusado en consello de guerra e condenado a morte xunto con outro xove vigués. Xosé Luís Sánchez Bravo e diversas persoas do PCE (m-l), e máis de ETA. Fusilaron a Baena e a Sánchez Bravo en Hoyo de Manzanares o 27 de Setembro de 1975. Recordámolos a todos eles pero tamén recordamos que Franco Morreu dous meses despois, en novembro dese mesmo ano. «Aquí os deixo nomeados»: dun poema de Arcadio López Casanova.