Mejor en bloque

La entrega semanal, propia de la tele en abierto, permitió durante años un equilibrio entre dos elementos clave. De un lado, la expectativa del espectador. La espera ritualizaba la experiencia y, de propina, le daba valor a la franja horaria (algo muy bueno de cara a los anunciantes). De otro, la rentabilidad del espacio. Se alargaba la vida comercial de la serie, haciendo que acompañase al espectador durante varios meses. Todo este sistema se hizo añicos con la llegada de las plataformas. El bajo demanda ha permitido que la fórmula de estreno haya dejado de ser una sola y que la decisión de cómo estrenar sea puramente estratégica. Los estrenos en bloque de una temporada, seña de identidad de Netflix, son una máquina de fidelización. Al derivar en un consumo concentrado en el tiempo genera reacciones más inmediatas y viscerales, lo que alimenta el impacto cultural que tanto les gusta. Pero es a costa de un precio. El recuerdo es considerablemente más débil (¿alguien recuerda lo que vio en Netflix hace un mes?). Además, se sacrifica su vida comercial. Las series que logran acaparar la conversación rápidamente quedan arrinconadas por la presión de las novedades.

Los estrenos por volúmenes que Netflix se ha sacado de la manga son, precisamente, una medida que busca suavizar este inconveniente. El otro modelo principal es el de los estrenos semanales, convertido en el reducto del espectador exigente que prefiere degustar una historia con sosiego y detenimiento (me refiero a ti, fan de HBO). ¿Ventajas? Muchas. Si la serie conecta con el público la conversación se puede alargar durante meses y alimentar un fandom más fidelizado. Pero también plantea problemas. De entrada, la rigidez que impone. Si no respetas la serialidad tu castigo llegará en forma de spoiler. La serie, además, necesita estar a la altura narrativamente para que la espera merezca la pena. ¿Y la fórmula ideal? Depende, aunque existe una norma no escrita: si la serie es mediocre, mejor estrénala en bloque.