Los del supermercado de El Corte

Los trabajadore del supermercado de El Corte Ingles de Vigo. / Faro

Hemos dado alguna vez el encuentro de antiguos trabajadores de El Corte Inglés pero estos que veis son de un área específica, culinaria, panadera, frutera, vitivinícola: el supermercado. Coincidiendo con la apertura en Vigo, José Ferro y otros empezaron a dar cita, celebraron reencuentro culinario en el hotel Coia y así de guapetones posan los supermercaderes para la posteridad en fraterna memoria. Ellos sí que saben lo que comprábamos.

El tomiñés J. Benito Fernández, descerraja su último tiro literario

Mi amigo J. Benito Fernández, colega ya en etapa de júbilo —aunque él dice trabajar más que antes—, escapó de la canícula madrileña para refugiarse en su Tomiño natal. Me cuenta en primicia que acaba de terminar la jugosa biografía del ferrolano Gonzalo Torrente Malvido, hijo del autor de Los gozos y las sombras. Benito también me anticipa que en octubre va a publicar su primera novela la editorial Galaxia, dirigida con buen tino por Xosé Manuel Soutullo, un drama humano del éxodo rural y la emigración en el Baixo Miño. A través del polifacético Vicente Araguas, fundador de Voces Ceibes y avecindado en Madrid, llegó al veterano periodista Perfecto Conde Mourais, quien en 1968 entrevistó en la cárcel de Carabanchel a Torrente Malvido. El muy generoso Perfecto, al saber del original de Benito, que es castellanoparlante, se ofreció a traducirlo al gallego. El autor tomiñés da un triple salto mortal para entrar de lleno en la ficción, pues hasta ahora publicó algunos cuentos en revistas literarias y las memorables biografías de Leopoldo María Panero, Eduardo Haro Ibars, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Benet y Ángel Guinda

J. Benito Fernández y Fernando Franco en el Club Faro. / Jose Lores

El secuestro de Caballero (se conoce al autor) y las firmas de las editoriales en la feria

Y hablando se libros, ¿qué tal va nuestra feria en la Alameda? Ya hablamos ayer de alguna presentación editorial pero hoy, que me encontré con el editor vigués Jorge Alonso (se hace el encontradizo) me entero de que mañana, sábado llevará en esta edición a seis autores a firmar en la Feria. Por allí estuvieron Óscar Vázquez, Salvador Beloso (sí, ese de las Tabernas de Vigo que prologó Méndez Ferrín), Charo Álvarez Prieto, y mañana sábado va a llevar un triplete de lujo: el politólogo columnista del ABC Javier Santamarta del Pozo y su libro Siempre estuvieron ellas, la miss España 1997 Inés Sainz con su ensayo Seducir con tus sentidos y el propio editor de Agoeiro y periodista vigués Jorge Alonso con su desternillante novela El secuestro de Abel Caballero, que salió y leí hace tiempo. Galaxia, me dice Sara Valcárcel que participa con 12 firmas y presentaciones; Javier Romero, al que le va a dar un paraflús si sigue estando en todo, lo hace en 10 firmas con su editorial Elvira y en Xerais, que se lleva la palma, me dice la otra Sara pero Vila que 18 firmas y 7 presentacones.