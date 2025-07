Vistas de viviendas en Vigo con Rande y la Guía al fondo. / Faro

Vigo sacó la bazuca Se ha tomado su tiempo, pero al fin el Concello ha reaccionado con contundencia ante el problema de la vivienda en Vigo. Y no será por falta de avisos. Me atrevería a decir que, semana tras semana y desde hace años, este periódico ha abordado la cuestión en cientos de páginas, desgranando la subida —a velocidad de cohete— de los precios, la escasez de oferta, las condiciones cada vez más leoninas de algunos caseros, la irrupción de los pisos turísticos, la falta de planificación y de viviendas protegidas, el fenómeno okupa… hasta el punto de que muchos —servidor incluido— hemos empezado a poner en duda eso que proclama la Carta Magna sobre que la vivienda es un derecho. Claro, y yo, el rey de Roma.

Detalles del plan de choque contra la vivienda en Vigo

Solo espero que no sea demasiado tarde. El plan de choque anunciado por el alcalde —y desgranado por nuestro compañero Carlos Ponce con el oficio que lo caracteriza, pero también con la experiencia de quien sufre el problema en sus propias carnes, como tantos jóvenes y no tan jóvenes— reconozco que es bastante completo y aborda la crisis en su conjunto. En total, el Concello invertirá 11 millones de euros y pondrá en marcha una empresa municipal, algo que ya de por sí resulta una anomalía en estos tiempos de privatizaciones y externalizaciones generalizadas. La EM Vigo (el que parió el nombre no se lo trabajó mucho; al menos es fácil de recordar) funcionará como una especie de agencia inmobiliaria y promotora a la vez. A la EM Vigo se suma el programa Aluga (si fue el mismo autor del nombre, se coronó), un plan de fomento del alquiler con el que el Ayuntamiento garantiza una renta al propietario y se compromete a devolverle el piso en las mismas condiciones. Fue el anuncio estrella que Caballero soltó en su última entrevista con FARO.

El nuevo Plan Xeral y otras medidas clave

Hay más medidas, todas de calado, aunque sin duda la más importante está a punto de hacerse efectiva tras años de retrasos e idas y venidas entre administraciones: el nuevo Plan Xeral. Y no lo digo yo, lo dicen quienes más entienden del asunto: constructores y promotores. El PXOM debería acabar con el estrangulamiento de la oferta en Vigo, liberando suelo, aportando seguridad jurídica a quienes promueven y construyen, pero sobre todo a quienes compran, al tiempo que frena el crecimiento descontrolado de los pisos turísticos. Es la gran bazuca contra la crisis de vivienda. Además —y esperemos no tener que llegar a ese punto—, si ni aun así se consigue contener los precios, siempre queda la opción de declarar Vigo zona tensionada de alquiler, como ya han hecho A Coruña y Santiago. Mejor poner toda la carne en el asador que quedarse con hambre, ¿no?

Compromiso futuro para la vivienda en Vigo

Así que, ahora que por fin se han encendido las luces largas en materia de vivienda —y de luces en Vigo vamos sobrados—, lo que toca es no volver a apagarlas. La Xunta tampoco puede ser un mero espectador, habida cuenta de que las competencias en materia de vivienda están transferidas a las autonomías. En esto, Concello y Gobierno gallego deben ir de la mano. Esta ciudad no puede seguir empujando a sus vecinos fuera de sus propios barrios, ni condenar a generaciones enteras a (mal)vivir en alquileres precarios o a compartir piso con 40 años. Lo difícil no era anunciar un plan, sino cumplirlo. Y esta vez, por el bien de todos, más nos vale hacerlo. Porque si no, serán los vigueses los que acaben sacando la bazuca.