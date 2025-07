No pasamento de Adolfo Rego Pérez

Hai uns cantos anos, e con ocasión de eu publicar un artigo sobre a literatura infantil quer consumía en Ourense a rapazada do meu tempo, recibín en Vigo unha chamada telefónica. Era dun descoñecido señor de nome Adolfo Rego Pérez que desexaba intercambiar unhas palabras comigo.

Os dous éramos ourensanos de orixe e residiamos en Turonio: el en Nigrán e eu en Vigo. As conversas continuaron por teléfono ata hai poucos días. Falabamos moito. O interese que nos levaba a pornos en contacto era Ourense e a súa intrahistoria. El resultou ser un bibliófilo moi interesado en impresos lixeiros, coplas de maio, carteis de festa... Eu acabo agora de ser sabedor da súa morte aos cento tres anos.

El coñecía moi ben a literatura popular e xuvenil, coma por exemplo «El Guerrero del antifaz» que a miña xeración leu e seguiu case unanimemente. Temos tratado da antigüidade das librerías de Ourense. Rego e máis eu preferiamos a de Casas, no Espolón da Praza Maior, severa, nobre e chea de reminiscencias galeguistas e republicanas.

Axiña descubrín que o meu correspondente telefónico viña dunha familia moi próxima á miña paterna. Nela figuraba Gustavo Rego, compañeiro e apoderado do circo do meu tío avó Secundino Feixóo.

Lin e respectei moito a Manuel Rego Nieto en cuxa prosa se combina a reflexión histórica coa política contemporánea. Adolfo explicoume a implantación da tendencia carlista de Xavier de Borbón-Parma en Ourense coma unha forma de resistencia católica ao franquismo e ao Frente de Juventudes, na que el participou.

Ninguén esquecerá á Adolfo Rego impulsando en Ourense empresas ilusionadas e novas coma o Festival da Canción do Miño ou renovando democraticamente entidades que deron doces froitos tardíos so a súa orientación, como foi o caso do Orfeón Unión Ourensana, que lle permitiu a Otero Pedrayo facer o seu primeiro discurso en galego despois da guerra civil. Á familia de Adolfo Rego Pérez as miñas condolencias nesta hora inevitable.