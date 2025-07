Artistas por el Roucos

En el Roucos, el bar de Santa Marta. / Faro

Tremenda foto. No me digáis que no reúne historias, talantes y arte sobrado. En el Roucos, el bar de Santa Marta que debiera ser museo por los ilustres culos que lo han poblado y que ahora está amenazado de extinción por la descomunal obra del Barrio del Cura, se reunieron 23 artistas y allegados y yo veo por ahí a Barreiro, Freijeiro,, Camilo Caamaño, Miranda, Cristina Bolívar, Carla Viso, Armando Martínez, Ambel... En fin, que esta foto tiene una carga histórica innegable y los hermanos Sira y José Antonio Carrasco, queridos míos, que heredaron el local de sus padres, agradecerán este apoyo del mundo del arte que, aparte del de la cultura en general, ha llenado de memoria digna de libro este local. ¡Déjenlo ahí!

Feria del Libro de Vigo: nos sostienen las letras

«Uníanos as letras —le hace decir a uno de sus personajes X.C. Caneiro en Paraíso— que son o vínculo máis poderoso; que sosteñen o orbe. Estamos feitos con elas. Son o último refuxio e a primeira guarida». Letras tenéis desde hoy, amigos, en la Feria del Libro que se abre en la Plaza de Compostela de Vigo. Libros y firmas porque veo hoy a las 18 a Fernando do Monte firmando su Memoria cara B, a Miguel Vigo su Tantas veces Junio el jueves a las 20 y, en medio, mañana, la monumentalidad inalcalcanzable de un libro que como vigués yo lo consideraría la aportación capital de esta feria: el de Manuel Bragado, Vigo na liña do tempo. Una cronología histórica de Vigo, desde los vestigios de sus primeros habitantes y su pasado prehistórico hasta la ciudad contemporánea.

Julio Sigüenza abre en Tui su expo sobre la brevedad de la vida y la fugacidad

La reflexión forma parte inexorable de mi querido amigo aunque artista Julio Sigüenza, apellido inolvidable que dejó su padre en el viejo periodismo vigués. Si hace dos años abrió en Tui una exposición que nos propuso un viaje poético a través de diverso objetos y textos cargados de memoria, y la recorrrimos encantados, ahora le dio por el maestro Séneca e inauguró con su exquisita intuición otra en su línea de arte conceptual que titula Sobre la brevedad de la vida. Objetos que selecciona y adereza y que por su capacidad de evocación pudieran sustituir a un texto (a Sigüenza le encantan los textos y las teorías que en ellos cabalgan). Objetos que buscan en su composición una reflexión sobre el tiempo, su paso, su uso o incluso su elección. En la sala Área Panorámica del Concello de Tui.

Carolina Avendaño lleva su obra a Baiona la Real

Anda un poco saturada Carolina Avendaño por cuatro exposiciones que casi se le juntan, pero a nosotros nos interesa esta que inaugura hoy en la Capitanía Marítima de Baiona. Es Carolina una artista visual especializada en arte abstracto con un enfoque distintivo en la exploración de texturas. Su obra se caracteriza por una profunda conexión emocional con el color y la materia, crea composiciones que invitan a la contemplación y al diálogo sensorial.

Ha participado en exposiciones tanto a nivel nacional como internacional. ¡En Baiona está!