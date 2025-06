Relación entre universidad y sociedad

La esencia de la universidad fue definida por Alfonso X en el Código de las Siete Partidas como «ayuntamiento de maestros y escolares que es hecho en algún lugar con voluntad y entendimiento de aprender los saberes», según el cual el escolar no se conforma con ser enseñado pasivamente y pide ser ayudado a aprender y el maestro es el que debe comunicarle sus saberes; es decir, un lugar donde se genera y transmite conocimiento.

Actualmente, las universidades públicas del Sistema Universitario Español (SUE) reciben una financiación de aproximadamente el 80% de sus costes a través de los fondos de las administraciones públicas competentes en enseñanza superior. Por otra parte, disponen de una autonomía funcional, teniendo como norte y guía la defensa de la libertad académica en enseñanza e investigación. Por ello, la universidad estuvo siempre necesitada de una adaptación permanente a los cambios docentes que se operaron en su entorno.

La eficiencia educativa de un país radica en la permanencia de las directrices educativas. Los ejemplos de países como Finlandia y Corea del Sur ponen de manifiesto que deben consensuarse los objetivos docentes e investigadores entre los partidos políticos para conseguir, de este modo, tanto una mayor estabilidad del sistema educativo como en la financiación. Se requiere, por tanto, un pacto educativo que establezca unas reformas con los objetivos citados, que den seguridad y certeza.

El informe «Política educativa en perspectiva» de la OCDE resalta la necesidad de acomodar los sistemas educativos a un mundo cambiante, pues nuestro futuro depende de la capacidad de aprender, poniendo así el conocimiento al servicio de una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología y le permita anticiparse a la resolución de problemas. No se puede pensar que lo que se ha aprendido es para siempre.

La universidad del futuro será interactiva y, además de resolver los problemas concretos que le plantea la sociedad, debería ser una fuente de conocimiento y no un depósito de lo ya conocido o sabido, hecho que implica por parte del alumnado un reclamo para aprender y un esfuerzo del profesorado en su doble tarea docente e investigadora. Por otra parte, no debe olvidar que lo importante en la enseñanza es despertar en el alumnado imaginación, creatividad, curiosidad y prepararlo, como aprendizaje, para cualquier fracaso temporal del que saldrán con conocimientos para reemprender sus tareas profesionales.

La universidad está obligada a enseñar y a innovar (Albert Einstein nos dejó escrito que especializar a los jóvenes implica reducir su curiosidad, pues de esta forma se cercena su imaginación y creatividad, pues se debe estimular el pensamiento crítico con una visión global). Hace falta, por tanto, enseñar a interrelacionar los conocimientos impartidos al alumnado y ello requiere una mayor comunicación entre la universidad y la sociedad de quien depende, consiguiendo así una mayor cohesión de la institución académica.

La universidad se debe a la sociedad y su existencia tiene sentido solo si está al servicio de ella. Sus investigaciones deben revertir a la sociedad y ser capaces de conocer las necesidades de su entorno y, por ello, la obligación de innovar. El objetivo del investigador es transferir sus resultados a la sociedad y divulgar sus descubrimientos, llevando a cabo innovaciones, que es el arte de aprender con espíritu de mejora. Le corresponde a las universidades desarrollar proyectos innovadores.

Las empresas españolas invierten poco en investigación y desarrollo y reaccionan con lentitud ante los cambios tecnológicos. Según el informe de COTEC de 2020 solo un 11% de las empresas eran innovadoras. Así pues, el porcentaje de productos de alta tecnología sobre el total de las exportaciones es del 5,4 frente al 17,0 de la UE o del 21,6 de Francia.

Dicho informe recoge las opiniones de un panel de expertos con el objeto de establecer sus opiniones sobre los problemas y las tendencias del sistema español de innovación. Entre sus conclusiones cabe destacar, por ejemplo, que las empresas españolas no aprovechan lo suficiente las capacidades científicas y tecnológicas del sistema público de I+D+i, las políticas públicas no estimulan suficientemente la I+D+i en el sector empresarial, así como que los agentes financieros españoles no participan lo suficiente en la financiación de la innovación. Además, en relación a la enseñanza superior, alerta de la falta de orientación de las universidades a la solución de los problemas tecnológicos de las empresas, considerada una de las cuestiones de máxima importancia.

Todo lo expuesto no desdice que algunas universidades del SUE hayan duplicado en cinco años las patentes realizadas hasta alcanzar más de un centenar, aprendiendo que no hay que olvidar que la innovación tecnológica se rige por normas sustentadas tanto en estar abierto a todas ellas como en aprender de los errores.